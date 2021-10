Riverdale sur Netflix : L’actrice Kiernan Shipka marquera sa présence dans la saison 6 de la série dans le rôle de Sabrina la jeune sorcière !

Sabrina Spellman est déjà impliquée à fond dans la série spin-off de Riverdale dénommée Les nouvelles aventures de Sabrina. Cependant, cela ne l’empêchera pas d’être également présente dans la série originale. La comédienne Kiernan Shipka va reprendre son rôle même si ce sera pour une petite période dans la saison 6 de Riverdale. On vous en dit plus dans la suite.

L’arrivée de Sabrina dans Riverdale

Il y aura donc un crossover entre Les Nouvelles Aventures de Sabrina et Riverdale. Par le passé, une rencontre de ces deux séries inspirées des Archie Comics avait déjà été énoncée. C’était dans le cadre de la saison 5 de Sabrina.

Par la suite, l’idée a été abandonnée puisque Netflix a annulé la saison 4 de la série. Malgré que le projet eût l’air d’avoir été avorté, on apprend que ce sera dans la saison 6 de Riverdale qu’il renaîtra. En effet, c’est dans cette dernière que la sorcière fera son retour. L’information a été divulguée par le compte Twitter officiel d’Archie Comics et celui de Kiernan Shipka.

EW quant à lui, a donné de plus amples informations par rapport à ce crossover en ayant une discussion avec Roberto Aguirre-Sacasa. Des propos de ce dernier, on apprend que Sabrina viendra offrir un soutien à Cheryl de façon précise.

Cela se déroule dans l’épisode 4 de la saison 6. Ainsi, les téléspectateurs verront Cheryl réaliser un sortilège très menaçant. Sabrina sera alors présente pour lui permettre de le réussir.

La grande attente face à ce crossover

Les aventures des adolescents de Riverdale sont suivies par plus d’un depuis 2017. Nombreux sont tombés sous le charme d’Archie, Betty, Veronica et Jughead. Pas si loin de la petite ville, on retrouve Greendale. Il s’agit de l’endroit où la sorcière Sabrina Spellman vit actuellement dans le spin-off Les Nouvelles Aventures de Sabrina. Ce dernier est proposé au public de 2018 par le géant américain du streaming.

Même si les deux histoires suivent différentes périodes, ce n’est pas la première fois que des liens entre les deux séries sont évoqués. En exemple, Sabrina avait été aperçue dans Riverdale au cours d’un épisode de la troisième partie de la série. Aussi, Ben Button a été remarqué dans Riverdale, mais également dans Greendale.

On peut être certain que l’arrivée de Sabrina donnera une nouvelle saveur aux yeux des téléspectateurs de Riverdale. Les fans de la série Netflix également en seront ravis.

D’ailleurs, cette dernière s’était clôturée d’une façon assez étrange. Dans le final de Les Nouvelles Aventures de Sabrina, la jeune héroïne perd la vie et apparaît dans l’au-delà. Cette fin lui rend quand même une certaine joie puisqu’elle parvient à retrouver son cher Nick pour espérer passer l’éternité avec ce dernier. Les fans trouveront donc du plaisir à la revoir. La sixième saison de Riverdale fera ses débuts le 16 novembre aux États-Unis et sera présente sur la plateforme Netflix.