Pretty Smart : La première saison de la nouvelle série comique commandée par Netflix est déjà sortie… Les internautes donnent leurs avis (sans spoiler) !

Cette nouveauté Netflix est intitulée Pretty Smart. Il s’agit d’une création originale, donc juste pour le bonheur des utilisateurs de la plateforme au logo rouge. Depuis quelques jours que la sitcom a rejoint le catalogue de Netflix, nombreux sont les abonnés qui l’ont déjà suivi. Depuis, les avis pleuvent sur les réseaux sociaux, et ils sont plutôt avantageux…

A quoi s’attendre dans cette première saison ?

J’ai commencé « pretty smart » sur Netflix, et bah je recommande grave (regardez plutôt en vo) — 𝔓𝔢𝔡𝔯𝔬 (@Simbatard) October 8, 2021

C’est depuis le 8 octobre 2021 que la sitcom Pretty Smart est sortie, et c’est uniquement sur Netflix. Cette création originale de la plateforme de streaming fait au total 10 épisodes pour cette saison. Pour le moment, rien n’indique qu’il y aura une suite à cette saison une. La plateforme attend peut-être le retour des utilisateurs pour savoir s’il faut commander une suite. Une chose est sûre, pour le moment, les appréciations sont plutôt positives.

Pretty Smart est une série comique qui tourne autour de la vie de Chelsea, l’actrice principale, et de son entourage. Cette dernière est une jeune et brillante étudiante. Alors que son petit ami vient de rompre, elle prend la décision de vivre chez sa sœur Claire. Plutôt du genre intellectuel, Chelsea a une vision de la vie qui fait qu’elle se voit plus intelligente, au-dessus de sa sœur et de ses amis, qui l’agacent. Cependant, alors même qu’elle se sent très fière de ses objectifs professionnels, elle se contraint quand même à faire des compromis pour satisfaire son ex.

Cest parti pour pretty smart sur netflix, je suis sûre que je vais adorer c’est avec Emily Osment et Gregg sulkin 😃 #PrettySmart — Alexandra🌟 (@Alexandrader5) October 9, 2021

Pour le casting de cette nouvelle œuvre signée Netflix, on a Cinthya Carmona qui joue le rôle de Solana. Olivia Macklin est dans la peau de Claire la petite sœur, et Emily Osment est Chelsea l’actrice principale. Michael Hsu Rosen joue le rôle de Jayden. Dans le rôle de l’ex de Chelsea, il y a Grant, joué par Gregg Sulkin.

Qu’en pensent les internautes ?

série | pretty smart (2021) solana 😩😩 je lui donne mon coeur

la fin???? pq couper ainsi 😭 — 𝖑𝖔𝖚🧞 (@obxneens) October 10, 2021

Concernant les avis récoltés sur la sitcom Pretty Smart depuis qu’elle est sortie, on peut dire que c’est positif pour la majorité d’entre eux. En effet, tout porte à croire que Netflix a, encore une fois, su cerner les désirs de ses abonnés avec cette création originale.

Aussi, nombreux sont ceux qui adorent Pretty Smart, et qui espèrent d’ailleurs, qu’il y ait une seconde saison. Drôle et divertissant, ce sont les commentaires qui ressortent très souvent des commentaires. La série comique est fortement recommandée par les utilisateurs Netflix qui ont déjà eu le temps de la suivre.

Beaucoup de fans ont été ravis de retrouver les acteurs Emily Osment et Gregg Sulkin ensemble dans Pretty Smart. Pour ceux qui ne le savent pas, tous 2 ont fait leur début de carrière sur Disney Channel. Les 2 anciennes stars de la chaîne ont été vues par exemple dans Hannah Montana.

Humour et réflexion sur la vie semblent être le fil conducteur de cette série, qui a déjà convaincu de nombreux internautes.