Vous devez absolument regarder ces films et documentaires qui quittent le catalogue Netflix en octobre !

Tous les mois, Netflix doit laisser place à de nouveaux films, documentaires et séries. Mais pour cela, la plateforme doit retirer certains contenus de son catalogue. Voici donc les films et les documentaires que vous devez absolument regarder avant qu'ils ne disparaissent de Netflix.

La saga Twilight quitte la plateforme Netflix

Entre Fascination, Tentation, Hésitation, ou encore Révélation partie 1 et 2, la saga Twilight a su conquérir le coeur des plus jeunes il y a presque 10 ans déjà ! Si vous avez envie de revoir la saga, rendez-vous vite sur Netflix car les cinq films Twilight quitteront le catalogue le 31 octobre. C’est le moment de les revoir.

Les films de Jean-Paul Belmondo quittent la plateforme le 31 octobre

Le même jour, les films cultes du célèbre acteur français Jean-Paul Belmondo se retirent également de Netflix. En effet, ce dernier est mort le 6 septembre dernier à l’âge de 88 ans. Il a marqué le cinéma français et ses pourquoi vous devez absolument visionner ses classiques à nouveau avant leur suppression, probablement définitive, de la plateforme. Ce sont 17 films de l’acteur charismatique qui vont disparaître : Hold-Up, Cartouche, L’as des as, Le marginal, Flic ou voyou, Le Guignolo, L’incorrigible, Stavisky, L’héritier, Le magnifique, Les morfalous, Peur sur la ville, Le professionnel, Joyeuses Pâques, Léon Morin, prêtre, Un homme qui me plait et Le corps de mon ennemi.

Les autres films et documentaires à voir avant qu’il ne soit trop tard

Voici la liste des autres films et documentaires qui vont être supprimés du catalogue Netflix dans les prochains jours. Vous n’aurez peut-être pas le temps de tout voir, mais certains valent le détour comme 22 Jump Street, The Island ou encore Indiana Jones et la dernière croisade.

Hedefim Sensin : le 13 octobre 2021

: le 13 octobre 2021 Belief: The Possession of Janet Moses : le 14 octobre 2021

: le 14 octobre 2021 League of Legends : Les origines : le 14 octobre 2021

: le 14 octobre 2021 Müslüm :​​​​​​​ le 14 octobre 2021

:​​​​​​​ le 14 octobre 2021 Le pouvoir créatif du cerveau : le 15 octobre 2021

: le 15 octobre 2021 10 jours à Sun City : le 17 octobre 2021

: le 17 octobre 2021 93 jours : le 17 octobre 2021

: le 17 octobre 2021 Moms at War : le 17 octobre 2021

: le 17 octobre 2021 New Money : le 17 octobre 2021

: le 17 octobre 2021 Tatu : le 17 octobre 2021

: le 17 octobre 2021 U Turn : le 17 octobre 2021

: le 17 octobre 2021 Up north : le 17 octobre 2021

: le 17 octobre 2021 My Wonder Women : le 19 octobre 2021

: le 19 octobre 2021 Think Like a Dog : le 19 octobre 2021

: le 19 octobre 2021 Yol Arkadaşım 2 : le 20 octobre 2021

: le 20 octobre 2021 Mohamed Dubois : le 21 octobre 2021

: le 21 octobre 2021 Crazy People : le 24 octobre 2021

: le 24 octobre 2021 Lagos Real Fake Life : le 24 octobre 2021

: le 24 octobre 2021 Le fantôme de Banana Island : le 24 octobre 2021

: le 24 octobre 2021 Payday : le 24 octobre 2021

: le 24 octobre 2021 The Accidental Spy : le 24 octobre 2021

: le 24 octobre 2021 The Island : le 24 octobre 2021

: le 24 octobre 2021 Ninja Turtles 2 : le 28 octobre 2021

: le 28 octobre 2021 Chelsea Peretti : One of the Greats : le 30 octobre 2021

: le 30 octobre 2021 Robinson Crusoé : le 30 octobre 2021

: le 30 octobre 2021 22 Jump Street : le 31 octobre 2021

: le 31 octobre 2021 Ce dont rêvent les filles : le 31 octobre 2021

: le 31 octobre 2021 Cracked Up : L’enfance brisée de Darrel Hammond : le 31 octobre 2021

: le 31 octobre 2021 Imperium : le 31 octobre 2021

: le 31 octobre 2021 In My country : le 31 octobre 2021

: le 31 octobre 2021 Indiana Jones et la dernière croisade : le 31 octobre 2021

: le 31 octobre 2021 Jingle Belle : le 31 octobre 2021

: le 31 octobre 2021 Joe Cocker : Mad Dog with Soul : le 31 octobre 2021

: le 31 octobre 2021 La tête en friche : le 31 octobre 2021

: le 31 octobre 2021 Le pays de Noël : le 31 octobre 2021

: le 31 octobre 2021 Légion l’armée des anges : le 31 octobre 2021

: le 31 octobre 2021 Little Singham : Mahabali : le 31 octobre 2021

: le 31 octobre 2021 Lou! Journal infime : le 31 octobre 2021

: le 31 octobre 2021 No Pain No Gain : le 31 octobre 2021

: le 31 octobre 2021 Noël à la télévision : le 31 octobre 2021

: le 31 octobre 2021 Ocho apellidos catalanes : le 31 octobre 2021

: le 31 octobre 2021 Quatre filles et un jean : le 31 octobre 2021

: le 31 octobre 2021 Quatre frères : le 31 octobre 2021

: le 31 octobre 2021 Seuls : le 31 octobre 2021

: le 31 octobre 2021 Swiped : le 31 octobre 2021

: le 31 octobre 2021 The Bittersweet : le 31 octobre 2021

: le 31 octobre 2021 The Duel : le 31 octobre 2021

: le 31 octobre 2021 The Untold Tales of Armistead Maupin : le 31 octobre 2021

: le 31 octobre 2021 Tout peut arriver : le 31 octobre 2021