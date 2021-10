Omar Sy et Netflix “OUI, je le veux” : L’acteur vient de signer un contrat de longue durée avec le géant de streaming américain pour produire et jouer dans des films Netflix !

Netflix et Omar Sy viennent de s’engager pour une collaboration sur plusieurs années, où l’acteur pourrait être à la fois acteur et producteur…

Omar Sy est une star française dans le monde du cinéma. Sa réputation est internationale, au point d’attirer le regard du géant américain Netflix, qui a décidé de s’engager avec lui pour un contrat à long terme. Ce mardi 12 octobre 2021, l’information est sortie, et c’est officiel, Omar Sy sera à la fois producteur et acteur pour Netflix.

La collaboration continue entre Netflix et Omar Sy

La collaboration a commencé avec la série Lupin, qui a été un véritable succès sur la plateforme de streaming. Rapidement, Omar Sy est devenu une star mondiale, même si l’acteur commençait déjà à se faire connaître à ce niveau-là, grâce à des films comme Samba. Ce mardi 12 octobre 2021, on apprend par un média américain, que Omar Sy et Netflix vont poursuivre leur collaboration pendant encore un bon moment.

En effet, la star française a signé un accord pluriannuel avec Netflix. Selon ce contrat, non seulement il pourra jouer dans des films en tant qu’acteur, mais il pourra également en être le producteur. Pour que cela soit possible, il faut savoir que cet accord engage également la société de production d’Omar Sy. Celle-ci est basée à Paris et à Los Angeles, et elle pourra se charger de développer des films originaux pour la plateforme de streaming Netflix.

A ce propos, l’acteur affirme avoir un aperçu de la manière dont Netflix travaille avec des artistes, afin de proposer des œuvres aussi uniques que diverses à ses abonnés de part le monde. « Je suis heureux d’avoir l’occasion de prolonger cette relation et j’attends avec impatience la prochaine étape de notre voyage ensemble. ».

Une 1ère pour Netflix en France

L’évolution d’Omar Sy dans le monde du cinéma est spectaculaire. Pour rapel, il est le premier acteur noir à avoir remporté un César. Pour revenir sur sa collaboration avec Netflix, on ne connaît pas encore le montant de ce contrat. En attendant, à 43 ans, Omar Sy a bien des projets en attente. Déjà, la saison 3 de Lupin sera bientôt en tournage, et en plus, il sera bientôt à l’affiche du film Au-delà du périph, un long métrage avec Laurent Lafitte.

Notons que le partenariat entre Netflix et Omar Sy est une première avec un acteur français. Cela est déjà arrivé il y a quelques semaines, mais avec la britannique Vanessa Kirby. Cette dernière a été remarquée dans « The Crown ».

Cet accord entre Netflix et Omar Sy, met en lumière le poids du géant du streaming au sein de la communauté créative française. Aujourd’hui, Netflix qui est arrivé en France en 2014, collabore avec des cinéastes, producteurs et studios français. Plusieurs chefs d’œuvres en sont sortis, comme Family Business, la série documentaire Qui a tué le petit Grégory ?.

Ce n’est pas tout, il y a 2 jours, une nouveauté française est sortie sur la plateforme Netflix. Réalisée par Dany Boon, elle s’intitule 8, rue de l’Humanité… Vivement que le mariage dure pour le bonheur des acteurs français.