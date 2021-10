À couteaux tirés 2 sur Netflix : L’acteur Daniel Craig évoque une suite du film et des différences marquantes avec la première sortie !

Daniel Craig n’est plus à présenter. L’acteur annonce que le second volet de A couteaux tirés sera très différent du premier.

Actuellement à l’affiche avec Mourir peut attendre, le comédien Daniel Craig s’est prononcé sur une autre sortie. Il s’agit de À couteaux tirés 2, le second volet d’un film qui verra encore l’acteur s’illustrer. Cette fois, ce dernier assure nous embarquer dans une aventure totalement différente de la première partie. On vous en dit plus dans la suite.

L’approche d’une franchise avec A couteaux tirés

Le tournage du film « À couteaux tirés 2 » est terminé.🔪 Le film est attendu en 2022 sur Netflix. pic.twitter.com/WlTdMOb2zO — Infos Séries (@SeriesUpdateFR) September 13, 2021

Au cours de l’année 2019, le cinéaste Rian Johnson se retourne vers le cinéma plus simple. Ainsi, il opte pour la mise en scène du film A couteaux tirés. Auparavant, il faut souligner que l’homme avait pris par la case Star Wars. A couteaux tirés est un récit à plusieurs blocs. L’œuvre en vrai est une enquête policière qui puise sa source des romans d’Agatha Christie.

Le succès du long-métrage a été flamboyant tant au niveau de la presse professionnelle, que chez les spectateurs. Pour parler box-office, A couteaux tirés a généré près de 311 millions de dollars de chiffres d’affaires avec un budget de seulement 40 millions.

Ces statistiques impressionnantes peuvent se justifier par la façon dont l’œuvre quatre étoiles a été distribuée. Mis à part le célèbre Daniel Craig, le casting embarquait plusieurs noms assez bien connus de la scène. On y retrouve Ana de Armas, Michael Shannon, Chris Evans, Jamie Lee Curtis. Toni Collette ainsi que Don Johnson et le disparu Christopher Plummer répondaient également présents.

Une suite qui marquera une terrible différence

Photos du tournage de A Couteaux Tirés 2 ! pic.twitter.com/j28a7QkjPG — Matteo – Chaîne du Geek 🎃 (@MatteoSapin) June 29, 2021

Au regard du carton financier du premier film, Netflix a voulu saisir une grande opportunité. La plateforme a ainsi décidé d’opter pour le rachat de la licence A couteaux tirés à Lionsgate. Pour ce, le géant américain du streaming a sorti près de 450 millions de dollars. Avec ce montant, il a pu s’approprier les droits d’exploitation des deux prochaines continuités du film de Rian Johnson. Ainsi donc, attendez-vous à voir les prochains volets de la saga débarquer directement sur la plateforme de streaming Netflix.

Par ailleurs, une interview avec Empire avait été accordée à Daniel Craig dans le but d’accompagner Mourir peut attendre. L’acteur n’a pas manqué de s’étendre sur des détails liés à À couteaux tirés 2. C’est alors que Daniel Craig a confirmé la fin de la production du film depuis des semaines. L’homme a également promis aux fans de l’œuvre que cet opus sera très différent du premier qu’on a pu découvrir.

Aucune date de sortie pour l’heure

Ethan Hawke et Jada Pinkett Smith rejoignent le casting du film ‘À couteaux tirés 2’.🔪 pic.twitter.com/4EUFYtBz7R — Infos Séries (@SeriesUpdateFR) June 29, 2021

Pour l’instant, la date de sortie de À couteaux tirés 2 n’a pas encore été divulguée. L’intrigue du film reste également bien gardée. Toutefois, l’information certaine est celle concernant le tournage d’une partie de A couteaux tirés. En effet, Rian Johnson et son équipe se sont rendus en Grèce dans ce but. Aussi, on connaît déjà la distribution attachée à ce second volet.

On retrouvera Daniel Craig évolué avec Dave Bautista, Edward Norton, Kathryn Hahn. La liste est complétée par Janelle Monàe, Kate Hudson ainsi que Ethan Hawke.