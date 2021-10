Balle perdue 2 : c’est officiel, Netflix annonce le début du tournage de la suite du long métrage made in France !

Bonne nouvelle pour ceux qui l’ont suivi, Balle perdue aura une suite, et le réalisateur promet encore plus d’actions pour le film français…

Non seulement il y aura une suite pour le long métrage Balle perdue, mais surtout son tournage a déjà commencé depuis quelques jours seulement. Guillaume Pierret, qui est à la réalisation de cette œuvre française, révèle quelques détails pour le long métrage à venir.

Une suite directe après le succès du 1er film

On pense qu’Alban Lenoir veut nous faire passer un message. pic.twitter.com/AxrQOUOJFs — Netflix France (@NetflixFR) October 12, 2021

Balle perdue, c’est un peu comme un Fast & furious à la française, avec un génie de la mécanique, et de jolies voitures. En tant que long métrage français, il a fait partie des plus gros succès de la plateforme lorsqu’il a été mis en ligne. C’était il y a un peu plus d’un an et en moins d’un mois, le film a été visionné plus de 37 millions de fois. En France, Balle perdue était alors le numéro 1 de la plateforme à sa sortie. A l’international, le succès était aussi au rendez-vous , puisque le film a fait partie du top 10 dans les pays comme les USA ou le Brésil.

View this post on Instagram Une publication partagée par Netflix France (@netflixfr)

Balle perdue a été réalisé par Guillaume Pierret, et il y a quelques semaines, Netflix avait annoncé qu’il y aura bientôt une suite. Mieux, il y a quelques heures, la plateforme au logo rouge a informé ses abonnés sur les réseaux sociaux, que le tournage du film d’action a débuté. D’ailleurs c’est la semaine passée que les prises de vues de Balle perdue 2 ont débuté à Agde dans l’Hérault. Bientôt, elles se poursuivront dans d’autres régions de la France et non loin de la frontière espagnole. Il est prévu que tout cela dure 50 jours.

Le film d’action a été porté par des acteurs tels que Alban Lenoir, Ramzy Bédia, Nicolas Duvauchelle, et Stéfi Celma. Dans le 1er film, l’histoire concernait Lino, un ex-taulard. Ce dernier voue une véritable passion aux voitures, et c’est un génie de la mécanique. Il se retrouve à devoir travailler avec la police lorsqu’un braquage dérape. Cependant, la personne qui l’avait recrutée est assassinée, et Lino est soupçonné. Pour s’en sortir, il doit prouver son innocence en retrouvant la balle perdue du crime.

A quoi s’attendre dans Balle perdue 2 ?

Concernant la suite, le réalisateur Guillaume Pierret a prévenu que ce serait une suite directe de Balle perdue. Déjà, le scénario va se concentrer sur 2 personnages en particulier. Il s’agit de d’Alban alias Lenoir et Stéfi encore appelé Celma. Cette fois, il y aura encore plus d’actions selon le scénariste, avec des cavales, courses poursuites, etc.

Tournage de « Balle Perdue 2 » : du remue-ménage à prévoir https://t.co/bBQl1UsZkQ — Midi Libre Agde (@MidiLibreAgde) October 7, 2021

Plusieurs acteurs du 1er film feront leur retour dans Balle perdue 2. D’après Guillaume Pierret, il y aura aussi beaucoup de surprises. Il assure que cette suite gardera toute l’énergie et la signature du 1er film : « J’ai l’impression que le tournage de Balle perdue ne s’est jamais arrêté. On est dans la même région, avec le même beau temps, avec la même équipe aux postes clés… Même s’il y a plus de voitures à casser et beaucoup plus de monde sur le plateau. »

A la question de savoir si après ce 2e film il pourrait y en avoir encore d’autres, le cinéaste n’a pas voulu s’avancer. Il souhaite se concentrer sur ce second volet pour l’instant. Par ailleurs, en ce qui concerne la sortie de Balle perdue 2, elle est prévue pour l’année prochaine.