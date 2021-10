Jesse Williams : La nouvelle comédie romantique Your Place or Mine verra l’acteur s’illustrer dans un rôle encore tenu secret !

Jesse Williams a déjà fait ses adieux au Grey Sloan Memorial Hospital. Toutefois, le célèbre acteur qui était dans la peau du Dr Jackson Avery ne chômera pas. En effet, l’homme intègre le casting d’une nouvelle comédie romantique avec à ses côtés plusieurs autres grands noms. On le verra donc avec Reese Witherspoon de Big Little Lies sans oublier Ashton Kutcher de Mon oncle Charlie. Apprenez-en plus dans la suite.

À propos de Your Place or Mine

View this post on Instagram Une publication partagée par jesse Williams (@ijessewilliams)

La nouvelle comédie dans laquelle Jesse Williams jouera va suivre Debbie et Peter. Il s’agit de deux meilleurs amis qui ont décidé d’échanger leurs maisons et leurs vies sur une semaine. Néanmoins, c’est sans oublier que ces derniers ont un mode de vie diamétralement opposé l’un de l’autre. Cet échange fera mourir de rire les téléspectateurs au plus haut point.

La plateforme de streaming Netflix sera à la production du long-métrage en collaboration avec Jason Bateman de Ozark. Au casting, on retrouvera Jesse Williams en compagnie de Steve Zahn du Journal d’un dégonflé, ainsi que Tig Notaro de One Mississippi. La liste s’achève avec Wesley Kimmel et Zoë Chao de Love Life.

Pour l’heure, les précisions sur le rôle que jouera Williams n’ont pas été divulguées. Ce dont on est sûr, c’est que Reese Witherspoon et Ashton Kutcher seront dans les rôles principaux des meilleurs amis. La date de sortie du long-métrage n’a pas non plus été donnée par le géant américain du streaming.

À l’image de ses parents

Jesse Williams est né le 5 août 1981 à Chicago d’un père afro-américain et d’une mère suédoise. L’homme est l’aîné d’une fratrie comportant trois garçons avec des parents enseignants.

Au cours de ses années au lycée, Jesse Williams pose par moment avec des marques sans pour autant en faire un métier. Il devient enseignant comme ses parents après être sorti diplômé en étude afro-américaine cinéma et médias de l’université Temple.

Une carrière brillante

View this post on Instagram Une publication partagée par jesse Williams (@ijessewilliams)

Quelques années plus tard, Jesse Williams s’est mis à suivre des cours de théâtre et prendra part au New York Actors Showcase. Cela lui permet d’être retenu parmi de nombreux candidats. Jesse Williams verra donc la porte du 7e art s’ouvrir pour son talent. Après avoir été professeur sur une bonne période, l’homme fera ses premiers pas en tant qu’acteur en 2006 dans New York, police judiciaire.

Sur la même lancée, il décroche son premier rôle au cinéma en 2008 avec 4 filles et un jean. Jesse Williams cumulera de nombreuses apparitions dans plusieurs séries. Son physique charmeur lui permet d’intégrer le casting de Grey’s Anatomy en 2009. Cette participation le rendra très célèbre et augmentera sa cote de popularité. L’homme sera même choisi par Rihanna dans le clip Russian Roulette.

Tout comme dans Grey’s Anatomy, Jesse Williams sera à l’affiche dans de nombreux films. On le retrouvait entre autres dans La cabane dans les bois, tout comme Red Tails ainsi que They Die by Dawn.