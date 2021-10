You : Netflix annonce déjà le renouvellement de la série pour une saison 4 !

Netflix va trop vite pour ses abonnés ?

Les internautes, un peu perdus, ont l’air de demander à Netflix d’y aller mollo sur les nouvelles et de leur laisser le temps de savourer leur série avant d’annoncer qu’elle est déjà renouvelée. En effet, Netflix vient de publier, le mercredi 13 octobre, un mini-teaser qui annonce la saison 4 de You, avec des casquettes en emojis. Cela fait notamment référence à un post précédent du géant du streaming américain qui stipulait : « Méfiez-vous des têtes à chapeaux.« . Joe va probablement encore préparer des mauvais coups dans la prochaine saison.

Mais minute papillon, la saison 3 n’est pas encore diffusée ! « Wsh, saison 3 pas sorti et y’a le spoil pour une saison 4???« , « Vous régalez vraiment mais laissez nous voir la 3 oh !« , « La trois et mm pas encore sortie qui il y a déjà la 4 incroyable » peut-on notamment lire en commentaires sous la publication de Netflix qui annonce le renouvellement de You. Certains croient même à une erreur « Saison 3 nan ?« , exprime un internaute en commentaires qui croient que la plateforme voulait parler de la diffusion de la série dans son catalogue ce vendredi.

Quelle suite pour la série You ? (Alerte SPOILERS)

You, thriller psychologique sur Joe Goldberg, un gérant de librairie à New York qui s’éprend d’une femme nommée Beck dans la saison 1 et au fur et à mesure que son obsession grandit, le public se rend compte que Joe est un dangereux tueur en série, dont les tendances sociopathes entraînent de nouvelles relations au cours des saisons suivantes. La saison 2 a suivi Joe dans une nouvelle ville où une nouvelle romance avec Love est devenue sa fixation. Quant à la saison 3, il est toujours avec Love puisqu’on a découvert son côté sociopathe comme Joe et elle est enceinte de ce dernier. Dans les différentes images que l’on a pu voir, il semble que Joe va avoir un intérêt pour sa nouvelle voisine.

Est-ce que la saison 4 sera dans la même continuité ou elle racontera une toute nouvelle histoire ? En effet, cela pourrait être redondant de voir Joe s’attaquer à une quatrième femme et reproduire les mêmes schémas. Faudrait-il encore voir ce que nous réserve la saison 3 pour savoir ce que la saison 4 réserve. En tous cas, le renouvellement anticipé de You est un grand soulagement pour les fans, en sachant que Netflix a tendance à annuler les séries au bout de la quatrième saison. De plus, la série n’avait pas tant de succès au début car ce n’était pas une série originale Netflix. En effet, le show a été créée pour la première fois par Lifetime en 2018, mais les notes étaient faibles sur le câble. Alors, il a trouvé une seconde vie sur Netflix lorsqu’il l’a repris en 2019. Il est toujours produit en partie par A+E Studios.