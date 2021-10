Squid Game : La plateforme de streaming confirme vouloir proposer un jeu issu de la série la plus célèbre du moment !

Toujours dans l’optique de donner plus de plaisir à ses abonnés, Netflix pourrait bien sortir un jeu vidéo de Squid Game.

Depuis un bon moment, Netflix émet l’idée de s’aventurer dans le domaine du jeu vidéo. Cette fois, avec sa série Squid Game qui cartonne, on dirait bien que le géant américain est bien décidé. Netflix est dans l’optique de proposer un jeu vidéo Squid Game. Pour l’heure, aucun plan précis n’a encore été dévoilé. On vous en dit plus dans la suite.

Une rapide ascension qui donne des idées

Netflix confirme vouloir créer un jeux vidéo Squid Game pic.twitter.com/H10MjWwrNI — Serieously (@SerieouslyFR) October 13, 2021

Squid Game est la série du moment sur Netflix. Il n’est pas surprenant que la plateforme de streaming songe déjà à des projets plus poussés pour cette œuvre. La série a vite atteint le sommet des réussites de Netflix et pousse cette dernière à envisager un jeu vidéo dédié.

Auparavant, Netflix avait déjà exprimé son intention de toucher le monde des jeux vidéo. Cette fois, on peut bien penser qu’un jeu vidéo Squid Game serait une des priorités du géant américain. La plateforme de streaming essaye de s’imposer comme un développeur/éditeur de jeux de grande renommée.

En début d’année, Netflix a confirmé se lancer dans la création de jeux vidéo. Pour ses débuts, elle prévoit d’aborder les titres pour mobiles. La totalité des jeux sera additionnée au service sans ajout de frais supplémentaires, une idée géniale. Toutefois, la plateforme n’a annoncé officiellement aucun jeu.

Pour l’heure, nul ne sait si l’entreprise au grand N additionnera des jeux tiers. Ce dont on peut être sûr, c’est qu’elle travaille déjà sur des titres avec Night School Studio, acquis dernièrement par le développeur Oxen Free.

Vu qu’on est encore à la phase embryonnaire, il va falloir attendre encore un bon moment. La plateforme pourrait divulguer des informations pertinentes sur l’industrie du jeu dans les prochains mois. Par ailleurs, soulignons qu’elle a quand même le bagage intellectuel nécessaire pour concurrencer Xbox et PlayStation.

Une récente sortie du vice-président du contenu de Netflix en région Asie-Pacifique

View this post on Instagram Une publication partagée par SQUID GAME (@squidgame_netflix)

Au cours d’une interview accordée à The Hollywood Reporter, Minyoung Kim a révélé que l’entreprise souhaite développer la propriété intellectuelle de Squid Game. Un développement de façon importante.

On peut donc comprendre que Netflix souhaite développer le jeu vidéo de Squid Game. Pour l’heure, aucune décision n’a encore été prise. Les amoureux de la série l’ont déjà incorporé dans des jeux à l’instar de GTA Online voire Animal Crossing.

La demande pour une version jouable de la minisérie bien admirée existe donc bel et bien. Dans ce sens, plusieurs saisons peuvent s’écouler avant de voir un jeu vidéo officiel sortir des terres.

Il est vrai que les desseins de Netflix en matière de jeu sont assez espacés. Les fans peuvent s’attendre plutôt à un titre mobile Squid Game dans un futur proche. Le reste sera d’espérer qu’un véritable jeu de console AAA voit le jour pour la propriété intellectuelle.

Squid Game a déjà connu des comparaisons avec des jeux actuels comme Battle Royale, Fall Guys et autres. Netflix a déjà conçu des jeux pour Stranger Things et Narcos. Certes, ces derniers étaient à petit budget, mais un nouveau format expérimental peut naître pour l’univers Squid Game.