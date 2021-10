Harlan Coben dans Stay Close : L’auteur annonce son come-back avec une nouvelle série bientôt sur Netflix !

Le prolifique auteur de romans policiers n’a pas fini d’entretenir sa juteuse collaboration avec Netflix. D’ailleurs, le célèbre romancier vient à peine de faire savoir son nouveau projet de série. Cette dernière débarque sous peu sur la plateforme de streaming Netflix. On vous en dit plus dans la suite.

Une publication Facebook que beaucoup ont attendue

View this post on Instagram Une publication partagée par Harlan Coben (@harlancoben)

Rappelons en effet que l’auteur américain a signé un deal très prolifique avec la plateforme de streaming Netflix. Ainsi donc, Harlan Coben verra près de quatorze de ses ouvrages bénéficier d’une adaptation sur cinq années.

Voilà bien un contrat assez juteux et qui va lui être très lucratif. D’ailleurs, les ouvrages de l’auteur deviennent des séries sur presque toute la terre. On peut déjà citer le récent Disparu à Jamais voire Innocent sorti tout droit d’Espagne.

Il y a deux jours, Harlan Coben a laissé une publication à sa communauté via sa page Facebook. On y voyait l’affiche de Stay Close, un tout nouveau programme de l’auteur. Dans la légende qui a suivi, l’homme annonçait qu’il s’agissait d’une série qui fera ses débuts sur le catalogue Netflix le 31 décembre prochain.

Comme précision, l’écrivain déclare que cette sortie qui sera bientôt sur les écrans provient des rencontres avec l’équipe de The Stranger et Safe. Il s’agit de deux adaptations anglophones. Les fans de Coben sont donc appelés à vite inscrire la nouvelle série Stay Close dans leur agenda de série à suivre. Toutefois, il n’est pas bête de se demander de quoi parle concrètement cette dernière.

À la découverte de Stay Close

L’intrigue de Stay Close est axée sur trois personnages, dont Megan, Ray ainsi que Broome. Megan fait de son mieux pour élever ses enfants en se donnant corps et âme dans ses activités. Ray est un ancien génie de la photo et aujourd’hui se retrouve coincé dans un job de vente d’aliments.

Broome est un détective de son État. Il sera contraint de boucler une affaire de disparition dans l’incapacité de la résoudre. L’affaire concerne Lorraine, une des proches amies de Megan. Cependant, un nouvel élément lié à la disparue refait surface et chamboulera la vie des trois héros de la série.

Cette fois, Harlan Coben collabore avec Danny Brocklehurst et Richard Fee pour le scénario de la minisérie. Ces derniers sont des habitués des polars et entretiennent une grande proximité en termes de collaborations avec le créateur. D’ailleurs, Danny et Richard ont tous apporté leurs grains de travail sur Intimidation. On retrouvait Daniel O’Hara à la réalisation de cette sortie tout comme de celle de Safe. L’homme officie actuellement sur Stay Close.

Côté casting, il faudra compter sur le comédien très connu d’Intimidation dans Stay Close. On parle ici du Britannique Richard Armitage. Ce dernier détient une grande renommée après son rôle de Thorin Écu-de-chêne pour la trilogie Le Hobbit. À l’heure actuelle, il est même à l’affiche ou presque en doublage de la saison 4 de Castlevania.