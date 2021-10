YOU saison 3 sur Netflix : Le troisième volet de la série sort ce vendredi… On a de quoi occuper le weekend du coup !

Après plus de deux ans d’attente, les fans de la série YOU peuvent enfin crier un ouf de soulagement. En effet, la saison 3 de la série débarque dès ce vendredi 15 octobre sur Netflix. L’occasion de retrouver l’obsessionnel Joe Goldberg. À quoi s’attendre ? Comment bien se préparer avant de la suivre ? On vous dit tout dans la suite.

À propos de YOU

View this post on Instagram Une publication partagée par Netflix France (@netflixfr)

La seconde saison de la série YOU a débarqué en décembre 2019. La plateforme de streaming Netflix s’est alors empressé de la renouveler pour une saison 3. Les fans étaient bien tranquilles en espérant que le prochain volet allait très vite se faire découvrir.

Cependant, c’était sans compter sur la crise sanitaire. L’apparition de cette dernière a engendré de nombreux retards de production. À cette ampleur, c’était du jamais vu dans le secteur de l’industrie du cinéma et de la télévision.

La bonne nouvelle, c’est que YOU a été annoncé pour ce mois d’octobre 2021, ce qui fait pratiquement deux ans après la dernière campagne.

Une saison 3 disponible dès ce Vendredi

Demain, 9h, You saison 3. *Ouvre @NetflixFR* *Ce muni de son meilleur plaid* *Active le mode avion* pic.twitter.com/9QIXgykRlS — Don Quijote Snow (@aiesenau) October 14, 2021

Voilà bien qui apaise les cœurs. Les fans de YOU pourront retrouver dès ce vendredi Victoria Pedretti et Penn Badgley. Les deux incarnent respectivement Love et Joe Goldberg et vont encore embarquer les abonnés dans une aventure incroyable. Cette nouvelle saison va sans doute être plus divertissante et plus horrible que les précédentes.

Au sein des nouveaux épisodes, on retrouvera Joe Goldberg et sa femme en pleine adaptation de leur nouvelle vie en banlieue. Ils seront accompagnés de leur petit garçon Henry. Habitant désormais un quartier tranquille, Love et Joe pourraient-ils parvenir à changer à cause de leur enfant ?

Ce qui est certain, c’est que la plateforme de streaming Netflix a concocté un petit aperçu des événements phares des précédentes saisons. Les fans de la série qui ont certainement oublié quelques brins des parties essentielles pourront ainsi vite se rafraîchir la mémoire.

Que s’est-il passé dans le final de la saison 2

Dans le final de la saison 2, Love révèle avoir tout manigancé de sa relation avec son compagnon depuis le début. La jeune femme aurait étudié soigneusement le passé de Joe afin de le rendre amoureux d’elle.

La saison 2 s’est alors clôturée avec le couple qui quittait la grande ville pour s’installer en banlieue californienne de Madre Linda. C’était alors l’endroit idéal pour qu’ils puissent tirer un trait sur leur histoire meurtrière. Cependant, cela ne va pas durer longtemps.

À propos de l’heure de sortie et du nombre d’épisodes

You saison 3, demain, à 9H01. — Netflix France (@NetflixFR) October 14, 2021

YOU 3 sera diffusé sur Netflix dès ce 15 octobre à minuit aux États-Unis, heure du Pacifique. Comme pour la majorité des sorties Netflix, le troisième volet de YOU sera diffusé à la même heure sur toute la planète.

Ainsi donc, les abonnés Netflix France peuvent déjà la retrouver à partir de 9h01. Ce volet embarquera dix épisodes en tout comme les deux précédentes saisons.