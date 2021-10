Shadow and Bone sur Netflix : Ben Barnes ravit le cœur des fans de la série en annonçant que le tournage de la saison 2 serait proche de débuter !

Shadow and Bone a été bien reçu par le public après sa première saison. Encore dans le doute sur un probable renouvellement, les fans de la série peuvent désormais sourire. Le tournage de l’adaptation à succès de Netflix issue des romans Grishaverse de Leigh Bardugo ne va plus tarder pour démarrer. C’est ce qu’a révélé l’acteur Ben Barnes. On vous en dit plus dans la suite.

Le tournage de Shadow and Bone 2 va débuter sous peu

Selon les propos de l’acteur Ben Barnes, Shadow and Bone 2 verra son tournage débuter dans quelques semaines. Sortie en avril 2021, la première saison de la série a été énormément saluée par le public. Il n’a donc pas fallu longtemps pour voir la saison 2 être commandée officiellement.

Shadow and Bone est une adaptation de deux séries de romans fantastiques pour adolescents signés Leigh Bardugo. L’histoire nous embarque dans un univers identique et intitulé Grishaverse. C’est en 2012 que la trilogie débute avec Shadow and Bone. Il faudra attendre 2015 pour que la duologie s’active avec Six of Crows.

De quoi parle Shadow and Bone ?

L’histoire relate la vie d’une adolescente du nom de Alina Starkov. Cette dernière découvre un pouvoir la rendant capable d’être la seule héroïne pouvant sauver son monde du Pli d’ombre. Il s’agit en effet d’une force maléfique face à laquelle Alina va devoir batailler.

Cependant, pour être de taille, la jeune fille doit affronter d’autres personnages qui essayent de la kidnapper, voire la tuer. L’autre mission de Alina, c’est retrouver et sauver Mal, son meilleur ami d’enfance.

Shadow and Bone, une réussite

Les livres ont reçu de nombreuses acclamations en termes de critique. La série quant à elle a cumulé de nombreux avis positifs. La plateforme de streaming Netflix a d’ailleurs révélé que près de 55 millions de ménages ont suivi Shadow and Bone. Une stat qui prend en compte juste les 28 premiers jours ayant fait suite à sa sortie.

On y retrouve Barnes en tant que le méchant Darkling, ainsi que Jessie Mei Li dans la peau d’Alina Starkov. Archie Rénaux s’illustre comme Mal et il faudra compter sur Freddy Carter pour interpréter Kaz Breker.

Quand Barnes donne quelques indications sur Shadow and Bone 2

Pour l’heure, peu de choses ont filtré sur la seconde saison de Shadow and Bone. Il n’y a en effet que la confirmation de Barnes qui en offre quelques commentaires sur le sujet. Ce qu’on peut déjà dire avec certitude, c’est que le tournage est proche de se mettre en route. « J’ai travaillé sur l’anthologie d’horreur de Guillermo del Toro, Cabinet de curiosités », laissait-il entendre. Il ajoutera ensuite qu’il va reprendre la saison 2 de Shadow and Bone.

Les propos de l’acteur ne fournissent aucune réponse sur le moment où le tournage se déroulera. D’ici là, les abonnés Netflix auront certainement les idées plus claires.