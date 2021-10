S.W.A.T : La série américaine à succès est désormais disponible sur la plateforme de streaming… Merci Netflix !

Ce vendredi 15 octobre 2021, signe la date d’arrivée de la série policière S.W.A.T sur la plateforme au logo rouge. Porté par l’acteur Shemar Moore, on peut dès à présent retrouver son équipe d’unités spéciales à volonté sur Netflix. Alors, direction la cité des anges pour vivre des aventures palpitantes, pleines d’adrénaline, mais surtout, humaines.

En savoir plus sur la série S.W.A.T ?

Le sergent Daniel Hondo Harrelson, familièrement appelé « Hondo », est un ancien de la Marine. Dorénavant, il est devenu sergent au sein du S.W.A.T, et il dirige une équipe spéciale et tactique à Los Angeles. Au tout début de la série, il est d’abord un simple équipier comme un autre. Les circonstances feront que très vite, Hondo prendra la tête du groupe, dirigeant d’une main de maître ses camarades.

En effet, il apparaît que le nouveau chef de cette équipe du S.W.A.T est particulièrement qualifié pour le poste. Le fait qu’il soit un afro-américain qui a grandi dans cette ville est un avantage pour lui, puisqu’il maîtrise parfaitement ce qui s’y passe. De ce fait, malgré les tensions qu’il y a entre les forces de l’ordre et la population, il contribue à faire le pont.

View this post on Instagram Une publication partagée par S.W.A.T. (@swatcbs)

C’est à Shawn Ryan et Aaron Rahsaan Thomas que l’on doit la création de ce chef d’œuvre cinématographique. Il faut savoir que la toute 1ère diffusion date de 2017, et c’était sur la chaîne américaine CBS. Dès le départ, le succès a été au rendez-vous pour cette série d’action, au point où chaque année, une nouvelle saison est commandée. C’est ainsi qu’en avril 2021, CBS commande la 5e saison de S.W.A.T. On attend donc que cela sorte d’ici quelques mois.

Notons que l’histoire du S.W.A.T ne date pas de maintenant. En réalité, la série est le remake d’une fiction portant également le nom de S.W.A.T, et qui date de 1975. Cette fiction avait été développée par Rick Husky, et c’est Robert Hamner qui l’avait créé. Concernant la série S.W.A.T diffusée sur plusieurs chaînes de télévisions, 3 studios de productions se sont mis ensemble pour la produire. Il s’agit d’Original Film, CBS Studios et Sony Pictures Television.

Casting et infos complémentaires

View this post on Instagram Une publication partagée par S.W.A.T. (@swatcbs)

C’est Shemar Moore qui prend la tête de l’une des équipes du S.W.A.T, dans le rôle principal du Sergent II Daniel Hondo Harrelson Jr. Ce dernier est un habitué des rôles de ce genre. En effet, on se rappelle très bien de lui dans la série télévisée « Esprit Criminels ». Il interprétait alors le rôle de Derek Morgan.

Stephanie Sigman fait aussi partie du casting, dans la peau de la Capitaine Jessica Cortez. Il y a Alex Russell qui sera l’Officier III James « Jim » Street. Lina Esco endosse le rôle de l’Officière III Christina « Chris » Alonso.

Tout ce beau monde et bien plus encore, sont à suivre sur Netflix à partir de ce vendredi 15 octobre 2021, déjà à 9h01. De plus, la plateforme met en ligne directement, les 3 premières saisons de la série !