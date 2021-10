The Witcher : Netflix annonce la sortie de la saison 2 le 17 décembre !

Netflix a récemment renouvelé la série The Witcher pour 2 saisons. C'est que la plateforme mise beaucoup sur l'univers du sorceleur qui compte déjà une saison de la série The Witcher, ainsi qu’un premier film d’animation, Le Cauchemar du Loup. Netflix vient également d'annoncer que la saison 2 de The Witcher arrivait le 17 décembre !

La saison 2 de The Witcher arrive le 17 décembre sur Netflix en France

Cette saison comportera 8 épisodes et poursuivra le récit entamé dans la première saison, qui se basait essentiellement sur deux nouvelles du romancier polonais Andrzej Sapkowski : Le Dernier Vœu et L’Épée de la providence. Il paraît que 2 nouveaux personnages qui seront important dans l’histoire vont faire leur apparition. On pourra notamment découvrir Vesemir, mentor de Geralt de Riv.

View this post on Instagram Une publication partagée par Netflix France (@netflixfr)

L’intrigue est la suivante : « Convaincu de la mort de Yennefer durant la bataille de Sodden, Geralt de Riv emmène la Princesse Ciri dans le lieu le plus sûr qu’il connaisse, la maison de son enfance de Kaer Morhen. Alors que les rois du Continent, les elfes, les humains et les démons luttent pour la suprématie hors de ses murs, il doit protéger la jeune fille de quelque chose bien plus dangereux : le mystérieux pouvoir qu’elle possède en elle. ». En commentaires les internautes sont ravis par la nouvelle. « ENFIIIIIIIIIIIIN 😭😭😭« , « ça c’est mieux qu’un calendrier de l’avant« , « trop hâte« , peut-on lire sous l’annonce de Netflix sur Instagram.

Le 25 septembre, Netflix annonçait également une saison 3 pour The Witcher

Alors que la saison 2 de The Witcher n’a même pas encore été annoncée, Netflix a profité d’un évènement communautaire le 25 septembre pour annoncer le renouvellement de la série pour une nouvelle saison. Elle inclura aussi 8 épisodes et reprendra une large partie du casting, sauf si certains personnages perdent la vie au cours de la saison 2 bien évidemment. Pour le moment, il n’y a pas encore trop d’éléments sur la saison 3 de The Witcher puisque le tournage aura lieu en 2022. Il faudra attendre donc au moins 1 an à compter de maintenant pour voir sa diffusion. Un premier teaser avait tout de même montré les médaillons de Geralt de Riv, Ciri et Yennefer, ce qui laisse fortement à penser que ces trois personnages reviendront. Lauren Schmidt Hissrich, la showrunneuse, devrait prolonger aussi.

#INFO #TheWitcher La production travaille déjà sur une saison 3. La showrunneuse Lauren S. Hissrich avait déclaré avoir déjà planifié 7 saisons. pic.twitter.com/dvr3Ru1kA9 — Infos Séries (@lnfosSeriesFR) January 1, 2020

The Witcher est souvent comparé à Game of Thrones

J’annonce : dans moins de 8 ans the witcher aura dépassé Game of Thrones en terme de qualité de série médiévale fantastique. — Σ.X/O❤ (@Sk00maD) July 10, 2021

La saison 8 de Game of Thrones avait déçu énormément de fans, en partie à cause de l’arc narratif de Daenerys. Son récit avait été pas mal modifié par rapport aux livres. Cette erreur pourrait être reproduite avec Ciri au sein de la saison 2 de The Witcher ! En effet, les livres de l’auteur polonais Andrzej Sapkowski ont eu un certain succès et les jeux vidéo The Witcher ont permis à l’univers de la franchise d’exploser. Le personnage de Ciri est très différent de celui des livres où elle est plutôt secrète, elle sent en elle un pouvoir puissant qui pourrait soit changer le monde, soit le détruire, et est franchement intimidée par cette sensation. Or, dans la série, elle est plutôt dépeinte comme une semeuse de troubles, quelqu’un de vif d’esprit et de confiant, moqueuse avec ses adversaires lorsqu’elle les élimine.