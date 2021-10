YOU : Le couple toxique formé par Joe et Love provoque des sensations exceptionnelles sur la plateforme de streaming Netflix !

La saison 3 de la série YOU vient de débarquer sur la plateforme de streaming Netflix. De nombreux fans de la série sont épatés par Joe et Love.

Le troisième volet de la série YOU vient d’être mis en ligne sur la plateforme de streaming Netflix. C’était donc le vendredi 15 octobre que les abonnés et fans de la série retrouvaient Joe et Love. Pour cette nouvelle saison, on peut dire que le couple a frappé encore plus dans l’œil des fans de la série. On vous en dit plus dans la suite.

YOU saison 3 débarque avec du lourd

You saison 3 est là. pic.twitter.com/YZpMi5a0WO — Netflix France (@NetflixFR) October 15, 2021

Le vendredi 15 octobre, Netflix a permis aux fans de la série YOU de renouer les liens avec leurs personnages adorés. Si la plateforme a déjà promis la sortie d’une saison 4, c’est parce que YOU semble bien cartonner. En attendant de parler de cette prochaine saison qui viendra certainement dans les mois à venir, il faudra se concentrer sur le troisième volet.

Les auteurs de la série étaient parvenus à faire passer la nouvelle vie de Joe et Love à travers des turbulences. Cela a été magnifique pour nourrir la série en nouvelle énergie. D’ailleurs, sur toute la saison 3, les téléspectateurs ont été captivés par chaque épisode au point de vivre un final exceptionnel.

L’opposition entre Joe et Love

Un papa, une maman, une cage en verre. You saison 3, le 15 octobre. pic.twitter.com/b1bm0fnJN7 — Netflix France (@NetflixFR) August 31, 2021

En vrai, la plus grande réussite de cette saison 3 repose sur deux talents incroyables. Il s’agit des personnages interprétés par Penn Badgley et Victoria Pedretti. De plus, on fait face maintenant à une Love beaucoup plus effroyable que Joe.

La série regorge de nombreuses relations toxiques. Cependant, la manière dont elles sont réparties accroche chaque téléspectateur et le met dans l’attente à découvrir la surprise suivante.

Certes, le couple œuvre mieux en duo que quand il s’agit de sonder leurs obsessions personnelles. Ce qui est certain, c’est que cette fois, tout n’est pas entièrement dominé par Joe. Les fans de YOU savourent donc un peu plus de variété.

On peut même souligner des moments où la série accepte totalement la perception de Love. On parvient à ressentir une forme d’égalité entre les deux. Donnant l’impression d’être fait l’un pour l’autre, le couple est prêt à se sauter à la gorge dès que l’occasion se présente. Même le recours à des séances drôles avec le psychologue n’empêche pas de clairement voir leur incompatibilité.

Quelques points spécifiques de la saison 3 de YOU

View this post on Instagram Une publication partagée par YOU (@younetflix)

Au fil du temps, la série YOU se tourne vers des solutions fréquentes. Celles où quelqu’un est enfermé dans une cage. Il est vrai qu’il s’agit d’un classique de la série. Toutefois, il faut souligner qu’il marche toujours. Le plus impressionnant, c’est que cela est réalisé avec un scénario différent, animé par les rebondissements constants de la relation entre Joe et Love.

Cette stratégie permet de savourer plusieurs surprises qui n’ont même pas besoin d’être forcées. On peut bien dire que Penn Badgley et Victoria Pedretti font leur devoir avec efficacité déconcertante dans toute sorte de contexte.