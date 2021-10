Lupin : Un cambrioleur italien se sert de la série comme source d’inspiration… On aurait tout vu !

La série Lupin a réalisé un carton sur la plateforme de streaming Netflix. Un succès dont beaucoup s’inspirent et parfois pour de mauvaises raisons.

Depuis presque un an, Lupin s’est hissé au rang des meilleures réalisations de la plateforme de streaming Netflix. Cependant, même si beaucoup peuvent en tirer de bonnes intentions, il faut rappeler que d’autres peuvent mal l’utiliser. Cela a été le cas en Italie où un cambrioleur s’est basé sur les prouesses d’Omar Sy pour commettre une mauvaise action. Malheureusement, il ne connaîtra pas le même succès. Apprenez-en plus dans la suite.

Lupin : le succès d’Omar Sy !

Le succès de Omar Sy dans Intouchables lui a permis à l’époque de décrocher un César. Par la suite, l’acteur s’est lancé dans une carrière internationale exceptionnelle, combinant des réalisations françaises et américaines. Cependant, plusieurs ont eu le sentiment que l’acteur français avait du mal à se retrouver avec les années qui s’enchaînent. Une perte en fraîcheur et en spontanéité que beaucoup pouvaient soulever.

D’ailleurs, le rapprochement pouvait être fait avec Jean Dujardin. Ce dernier après son Oscar pour The Artist n’arrivait plus à se réinventer dans les projets qu’il choisissait. Cependant, en juillet 2018, Omar Sy reçoit un projet rempli d’ambition. Il s’agit de Lupin. Ce dernier puise sa source des aventures du célèbre gentleman cambrioleur.

Lupin a officiellement débarqué le 8 janvier 2021, et a réalisé un véritable triomphe sur Netflix. La série parvient même à entrer dans le classement des dix contenus les plus visionnés dans l’histoire de la plateforme. On la voit évoluer aux côtés de La Chronique des Bridgerton tout comme de Squid Game. Le show créé par George Kay a connu un succès marquant en peu de temps.

Lupin nous embarque dans les aventures de Assane Diop plongé dans la quête d’une vengeance. En effet, son père a été emprisonné et assassiné à la suite d’ un méfait qu’il n’avait pas commis. Dans le désir d’obtenir justice, l’homme décide de rendre la vie compliquée à ses ennemis. Pour parvenir à son objectif, il s’inspirera des techniques employées par le héros de son enfance. Celui-ci n’est autre que Arsène Lupin.

Un cambrioleur pas si futé

Le succès de Lupin ainsi que les astuces de son protagoniste n’ont échappé à aucun téléspectateur. C’est ainsi que The Guardian a rapporté le mardi 12 octobre dernier un fait assez révélateur. En effet, un cambrioleur italien a essayé de suivre les traces de Assane Diop. L’homme avait pour projet de cambrioler le bar de l’oratoire appartenant à une église de Monza.

Veste en cuir semblable à celle du héros de la série, le jeune homme de 21 ans a conçu un plan qu’il croyait infaillible. Il a alors misé sur les cloches de l’église. Celles-ci devraient lui permettre d’étouffer le bruit de la porte vitrée du bar quand elle sera brisée. Le jeune cambrioleur s’est emparé du ridicule butin de 21 euros et d’une bouteille de limonade. Un plan réussi à l’apparence, qui lui a fallu de grandes entailles après avoir passé son bras à travers la vitre brisée.

Malheureusement, à son retour dans sa demeure, le faux Assane Diop remarque que sa blessure est loin d’être moindre. Il fait alors appel aux secours en servant une version fabriquée des faits. Prétextant un accident et une agression dont il aurait été victime, il finira par avouer la vérité devant les autorités. De ses aveux, on apprend qu’il s’est inspiré de Assane Diop dans la série Lupin.

On se rend compte que certaines fictions peuvent inspirer plusieurs téléspectateurs de moult manières.