You saison 3 : La suite tant attendue de la série est déjà disponible… Les premiers spectateurs donnent leurs avis, bien sûr sans spoiler le contenu des épisodes !

La série Netflix You revient encore avec une 3ème saison, pour le plus grand plaisir des spectateurs. Une fois de plus, elle nous emmène dans le quotidien mouvementé d’un psychopathe unique en son genre. Dans cette saison, Joe Goldberg devra gérer ses propres démons, mais aussi ceux de son épouse. L’histoire semble avoir remporté un grand succès auprès du public. Ils étaient d’ailleurs nombreux à laisser leurs impressions sur les réseaux sociaux.

You : une histoire originale qui fait un carton

View this post on Instagram Une publication partagée par YOU (@younetflix)

La série You est une création originale Netflix. Elle se penche sur la vie d’un jeune homme dérangé mentalement. Cela aurait pu ressembler à du déjà vu, mais ce psychopathe a un petit quelque chose d’unique. Il semble y avoir une certaine logique à ses actes. Alors même si rien ne justifie le fait d’être un tueur en série, on n’a pas envie qu’il se fasse prendre.

Nouvelles photos promotionnelles de Penn Badgley et Victoria Pedretti pour la 3ème saison de You.🪓#YouNetflix pic.twitter.com/fPr8xMykBh — Infos Séries (@SeriesUpdateFR) October 17, 2021

A la fin de la première saison, il s’éloigne de sa ville natale pour tenter d’échapper aux conséquences de ses actes. Dans la saison 2, il essaie de changer sa personnalité, mais sans succès. Il trouve une nouvelle proie, belle, douce et généreuse, du moins en apparence. Il est loin de s’imaginer quelle surprise elle lui réserve, et c’est encore pire dans la suite.

Les avis des spectateurs suite à la diffusion de You saison 3

2 ans d’attente pour finir la saison 3 en une journée #YOUSEASON3 #YouNetflix pic.twitter.com/AQJtn67NdH — Chloé (@Chleopatre_) October 16, 2021

On dit souvent que la qualité d’une série baisse au fil des saisons. You semble échapper à cette règle, car sa 3ème saison est un véritable succès. A peine sortie, elle fait déjà l’objet d’un grand nombre de commentaires sur différentes plateformes en ligne. Les abonnés Netflix en sont complètement fans, et la recommandent sans hésiter.

Les punchlines de Joe en Voix off, ça me termine que il sort des masterclass 😭😭😭😂💀 #YOUSEASON3 #YouNetflix — Jønås.Ekb (@jonas_ekoue) October 15, 2021

En plus de l’histoire en elle-même, ils saluent la qualité de la voix off de Joe Goldberg. Les spectateurs étaient aussi loin de s’imaginer que Love pourrait avoir un comportement aussi détestable. Serait-elle finalement plus dérangée que son époux ? Vous pourrez en juger par vous-même dans les différents épisodes de la saison.

Mdrr la saison 3 de YOU c’est une série ou une campagne de vaccination parce que j’avoue que la différence est très mince 🥲 #YOUSEASON3 #YouNetflix — Rose Venosino (@VenosinoR) October 15, 2021

En attendant, plusieurs millions d’abonnés Netflix ont déjà suivi toute la saison. Il faut dire qu’après l’avoir commencé, il est quasiment impossible de s’arrêter. Ils sont donc nombreux à attendre avec impatience de revoir leur psychopathe préféré dans une saison 4. D’après leurs commentaires, aussi bien les acteurs que l’équipe de production ont fait un travail exceptionnel.

Moi quand j’entends Joe qui dit que ça femme est un monstre alors qu’il a tuer 3x plus de personnes que elle #You #YOUSEASON3 #YouNetflix pic.twitter.com/z1eCQRc5Su — Batata20 (@Batata207) October 15, 2021

Ils ont été captivés par les différents épisodes. Avec les punchlines et l’humour douteux de Joe en voix off, la série est portée à un niveau supérieur. De plus, contrairement aux séries qui se terminent en queue de poisson, You saison 3 a su combler son public jusqu’à la dernière seconde. On attend donc avec impatience de pouvoir en apprendre plus sur la suite de l’histoire. Vivement la saison 4 !