High School Girl saison 1 : La série pour ados débarque enfin sur Netflix… Une histoire comme on les aime pour les jeunes abonnés de la plateforme !

Un univers coloré, de la danse et du chant, c’est ce que promet la nouvelle série High School Girl. Elle débarque sur Netflix avec sa première saison.

Entre les films d’horreur, les films romantiques et les séries dramatiques, Netflix a eu beaucoup à faire dernièrement. Malgré tout, la plateforme n’oublie pas son jeune public. Pour preuve, elle met en ligne ce week-end, une nouvelle série dédiée aux ados. Il s’agit de High School Girl, la première saison.

High School Girl saison 1 : Quelle est l’histoire que raconte cette série ?

High School Girl est une série pour les ados. Elle aurait d’ailleurs pu s’appeler High School Musical comme le film Disney. Elle raconte le quotidien des élèves du lycée musical de Hoogland. Ils sont tous de grands passionnés de comédie musicale. D’ailleurs, leur rêve est de pouvoir créer leur propre spectacle. Comme tous les jeunes de leur âge, ils ont la tête pleine d’espoir.

Malheureusement, ils sont confrontés à un obstacle de taille. L’école accueille une nouvelle directrice, de celles qu’on n’apprécie pas spécialement. Elle décide d’interdire le projet musical des élèves, selon elle, pour leur apprendre la discipline. Comme on peut s’en douter, ils ne se laissent pas faire. Il en faudra bien plus pour leur arracher leurs espoirs et les empêcher de réaliser leurs rêves.

High School Girl saison 1 : que savoir d’autre sur la série ?

Cette série Netflix dédiée aux jeunes spectateurs est une franchise néerlandaise. La plateforme a prévu de la diffuser le samedi 16 octobre 2021. Elle est donc déjà disponible pour tous ceux qui voudraient la découvrir.

Pour le casting, l’équipe de production a fait appel à de jeunes acteurs et actrices talentueux. Ainsi, dans le rôle principal, vous pourrez retrouver la jeune actrice Djamila. Elle vient interpréter le personnage de Julia, la grande vedette de la série. C’est elle qui trouve un plan de secours pour permettre à ses jeunes camarades de contrer les règles de la directrice.

On peut donc dire que c’est elle la plus téméraire du groupe. Heureusement d’ailleurs, car sans Julia, la nouvelle directrice aurait fini par faire disparaître les espoirs de tous les élèves du lycée.

En plus de Djamila, vous pourrez aussi retrouver dans cette série, d’autres acteurs très connus. Il s’agit notamment de Niek Roozen, Jolijn Henneman, Georgina Verbaan, et bien d’autres encore.

Les huit épisodes de la saison 1 de High School Girl sont diffusés sur Netflix France depuis 09h01 ce samedi. Vous pouvez donc la découvrir dès maintenant. Préparez-vous à la regarder en mode binge-watching, car selon les premiers avis, c’est une série vraiment captivante.

Par ailleurs, même si elle entre dans le registre des séries pour ados, l’histoire pourrait aussi intéresser un public adulte. Alors quel que soit votre âge, si vous aimez la comédie musicale, n’hésitez pas à découvrir la série High School Girl sur Netflix.