Meurtrie : Un long métrage signé Netflix réalisé par Halle Berry… Elle enfile ses gants pour monter sur le ring en tant que championne de MMA !

Dans le premier trailer du film Meurtrie, on découvre quelques-uns des principaux personnages. Halle Berry joue le rôle d’une championne de MMA.

Halle Berry est une actrice hollywoodienne très connue dans le monde du cinéma. Après plusieurs années à enchaîner les rôles à l’écran, elle devient réalisatrice. Son premier chef-d’œuvre, est justement le long métrage Meurtrie. Il s’agit d’une fiction dans laquelle elle joue aussi le premier rôle. Dans la bande-annonce diffusée par Netflix, elle fait du MMA. Préparez-vous donc à la voir enfiler ses gants pour se battre sur le ring.

Halle Berry : Un parcours des plus impressionnants pour la star d’Hollywood !

On entend beaucoup d’histoires sur les stars d’Hollywood qui sont partis de zéro pour atteindre le sommet. Dans le cas d’Halle Berry, c’est une réalité. Elle est passée de la condition de SDF à celle de star Hollywoodienne. Son histoire commence avec une enfance difficile. Elle grandit dans un climat familial houleux, ce qui ne l’empêche pas d’avoir de grands rêves.

Elle se lance d’abord dans le mannequinat et fait sensation. Elle devient d’ailleurs la première afro-américaine à participer au concours de Miss Monde. C’était en 1986. Par la suite, en 1989, elle décide de s’installer à New-York pour devenir comédienne. Les premières années sont très difficiles, et elle peine à joindre les deux bouts. Elle finit même par se retrouver à la rue.

Ce n’est qu’au cours des années 90, qu’elle obtient enfin pour la première fois, un rôle important dans un film. C’est Spike Lee qui lui donne sa chance, avec le film Jungle Fever. C’est le début d’une belle carrière pour l’actrice, car elle enchaîne les productions jusqu’à devenir une célébrité. Elle devient ensuite en 2002, la première afro-américaine à remporter un Oscar.

Halle Berry enfile le costume de réalisatrice

Après une longue carrière en tant qu’actrice, Halle Berry vient maintenant boucler la boucle. Elle décide de passer derrière la caméra, en réalisant son premier long métrage, Meurtrie. Toutefois, elle n’abandonne pas son rôle d’actrice pour autant. C’est d’ailleurs elle qui joue le premier rôle dans le film.

L’histoire sera axée sur une femme du nom de Jackie Justice. Autrefois, elle a connu la gloire puisqu’elle était championne de MMA. Malheureusement, à la fin de sa carrière, elle sombre dans l’oubli et la pauvreté. Complètement seule et sans espoir, elle se laisse tenter par un combat clandestin. Elle en sort victorieuse et attire alors l’attention d’un promoteur.

C’est ce dernier qui réussit à lui faire quitter sa retraite pour remonter sur le ring. La championne n’en est pas au bout des surprises, car son fils revient dans sa vie. Elle doit donc trouver une place pour celui qu’elle avait abandonné à la naissance.

Halle Berry a donné le meilleur d’elle pour son rôle dans le film Meurtrie. Pour l’heure, la date de sortie n’a pas été communiquée. Toutefois, la diffusion de la bande-annonce laisse penser qu’il rejoindra bientôt le catalogue du géant du streaming.