La Bataille de L’Escaut : Découvrez le film néerlandais proposé par la plateforme de streaming Netflix qui cartonne en ce moment !

Actuellement, Netflix enchaîne des œuvres à succès pour le plus grand plaisir de ses abonnés. Entre les prouesses des séries comme Squid Game, You et Maid, il y a un long-métrage qui trouve sa place. Ce dernier nous vient tout droit des Pays-Bas. Intitulé La Bataille de L’Escaut, le film ne passe pas inaperçu sur la plateforme du géant du streaming. On vous en dit plus dans la suite.

Un film de guerre d’origine néerlandaise qui suscite beaucoup de réactions sur Netflix !

« La Bataille de l’Escaut » terminé ! 🎬 Une pépite : pas d’héroïsme à outrance, la guerre telle qu’elle était avec les pdv des Alliés, des Allemands, des civils hollandais, et ce, au plus proche des combats, au plus bas de la hiérarchie 👏 ⬇️ pic.twitter.com/1Hs0zFOKDu — SuriPlay (@Alex_Suriplay) October 15, 2021

Le catalogue Netflix est tellement riche qu’il n’est pas toujours simple de s’y retrouver. Voilà bien la raison pour laquelle il existe un Top 10. Celui-ci permet aux abonnés de voir clair dans ce qui vaut le coup d’être suivi à une période spécifique.

Toutefois, même si ce Top ne regroupe pas toujours les meilleurs titres, vous pouvez être certains d’y retrouver les plus populaires sur la plateforme. Il s’agit en effet de ceux dont vous verrez les internautes parler longuement sur les réseaux sociaux ou en société.

Il arrive que des films ou des séries venues de nulle part parviennent à se hisser dans ce classement de choix. C’est ainsi que La Bataille de L’Escaut s’est positionné à la sixième position du Top 10 en France.

Ce long-métrage réalise une belle performance pour l’heure et d’ailleurs personne ne l’a vu arriver. En plus, il ne s’agit pas d’une production américaine ou d’un pays à fort impact en termes de productions cinématographiques.

En effet, La Bataille de L’Escaut vient tout droit des Pays-Bas. Une contrée où le cinéma se cherche encore au niveau du grand public et dont on n’attend pas grand-chose. La Bataille de L’Escaut s’immisce dans les séries de divertissement, mais également embarque de l’action et de la tension comme on en demande.

Quid de La Bataille de L’Escaut ?

La bataille de l’Escaut sur netflix, assez sympa. On réclame d’avantage de film sur cette thématique, quelque chose ressemblant à Band of Brother qui est la référence avec il faut sauver le soldat Ryan. — Truffert VI 🇳🇴 (@LaTruffance) October 15, 2021

Comme beaucoup peuvent le deviner facilement avec son titre, La Bataille de L’Escaut est un long-métrage qui s’articule sur une guerre éponyme. Le film nous renvoie à l’époque de la Seconde Guerre mondiale du côté de la Belgique et des Pays-Bas.

L’histoire se déroule donc entre octobre et novembre 1944. Cet affrontement était indispensable pour les troupes Alliées. En effet, si victoire il y avait, cela devrait permettre la prise des rives du fleuve l’Escaut. Un moyen de pouvoir faire avancer des navires par ce chemin en direction de l’Allemagne.

« La Bataille de l’Escaut » sur Netflix est vraiment bien fait, l’ambiance, les plans, les actrices et acteurs sont top. Je viens de découvrir la libération des Pays-Bas, une histoire trop mise sous silence… Je vous conseille le film ! — Thomas Bertin (@T_Brtn) October 17, 2021

Le téléspectateur sera donc amené avec ce scénario, à faire la découverte de cette partie de l’Histoire en se focalisant sur trois personnages. On retrouve alors un soldat nazi, une nouvelle arrivée dans la Résistance ainsi qu’un pilote d’avion. La production de La Bataille de L’Escaut a demandé entre 10 et 15 millions de dollars avec Matthijs van Heijninger Jr à la tête.

Ce dernier s’était auparavant chargé de The Thing sorti en 2011, qui avait tout l’air d’un préquel du classique de John Carpenter. L’homme est donc revenu à ses terres pour sortir une production inédite d’origine néerlandaise.