The Crown saison 5 sur Netflix : De nouveaux clichés du tournage laissent voir la princesse Diana et le prince Charles !

The Crown fera son retour l’année prochaine sur les petits écrans avec une saison 5 toute aussi exceptionnelle que les précédentes. La patience va devoir donc être de mise dans le rang des fans pour savourer de nouveaux épisodes de la série. Toutefois, ceux-ci peuvent déjà s’immerger dans la suite de la série à travers des photos du plateau de tournage du drame royal Netflix. On vous en dit plus dans la suite.

Une saison 5 de The Crown pour novembre 2022

Le tournage de « The Crown » se poursuit… en Espagne https://t.co/2zMJzi4DTQ pic.twitter.com/gKHidCNplD — Paris Match (@ParisMatch) October 17, 2021

The Crown est le drame britannique sur la vie royale qui va aborder sa cinquième saison l’année qui vient. C’était lors de l’événement TUDUM de Netflix que la plateforme l’a annoncé. La prochaine saison de la série The Crown sera consacrée aux années 1990. Soulignons que les précédents épisodes de la série se sont focalisés sur les faits intervenus depuis 1955. On a ainsi pu explorer des événements royaux importants sur le plan mondial.

Comme plusieurs peuvent le deviner, cette saison 5 de The Crown affiche un grand retard. L’espacement entre la quatrième et la prochaine sortie s’étend sur deux années. Par ailleurs, les nouveaux épisodes de The Crown sont tournés en pleine crise sanitaire, augmentant ainsi la difficulté des travaux.

Certes, les fans de la série devront patienter encore longtemps avant de savourer cette prochaine saison. Cependant, il faut souligner qu’ils ne sont pas oubliés. En effet, dans l’attente du dénouement entre la princesse Diana et le prince Charles, les fans reçoivent des mises à jour. Un moyen pour calmer les ardeurs de ceux qui souhaitent découvrir en profondeur les événements qui se sont passés dans les années 1990.

De nouvelles photos diffusées

Elizabeth Debicki & Dominic West sur le tournage de la nouvelle saison de #TheCrown ✨ pic.twitter.com/dur2P5k8jF — Serieously (@SerieouslyFR) October 15, 2021

Les téléspectateurs et amoureux de The Crown peuvent apprécier les récentes images du tournage qui ont été mises en ligne. Elles montrent Elizabeth Debicki et Dominic West, des stars qui rejoignent le cinquième volet de la série. Ces acteurs s’illustrent à travers des personnages emblématiques que sont la princesse Diana et le prince Charles. Sur les clichés, on voit ces derniers en pleine promenade en yacht en compagnie de leurs enfants.

La saison 5 de The Crown va mettre en avant un casting regorgeant de nouveaux rôles au sein de la famille royale. Ce sera en effet le troisième grand changement du casting depuis que The Crown a fait ses débuts. Imelda Staunton avait déjà été aperçue dans le rôle de la Reine Elizabeth II. Outre Debicki et West qu’on retrouve sur les nouveaux clichés, il faut dire que la saison 5 va mettre d’autres têtes en vedette.

On retrouvera donc Jonathan Pryce dans l’interprétation du prince Philip. Lesley Manville s’illustre dans la peau de la princesse Margaret. Pour finir, il faudra compter sur Olivia Williams dans le rôle de Camilla Parker. Ce prochain opus est vivement attendu et d’ici là, plusieurs devront profiter des clichés les plus révélateurs.