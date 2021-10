8 rue de l’humanité : Les abonnés de Netflix replongés au centre du premier confinement grâce à Dany Boon !

Le cinéma français va sans doute être un peu triste. En 2008, Dany Boon avait été à l’origine du succès du film qui a permis des entrées de plus de 20 millions. Cette fois, l’acteur et réalisateur a choisi de mettre les salles de cinéma français à l’écart pour son nouveau film qui sort sous peu. 8 rue de l’humanité sera donc savouré via Netflix qui cherche à se faire une place durable au sein de la fiction française. On vous en dit plus dans la suite.

8 rue de l’humanité, un film qui retrace la vie parisienne durant le premier confinement !

« Je voulais me moquer de moi »https://t.co/COaH2g1zbW — Yahoo Pop (@YahooPopFR) October 19, 2021

Netflix est parvenu à convaincre Dany Boon pour la réalisation de son film 8 rue de l’humanité. Ce dernier sera mis en ligne cette semaine. Dans son œuvre, le célèbre Dany Boon a tiré son inspiration du confinement de mars 2020. Avec 8 rue de l’humanité, les téléspectateurs se retrouvent au sein d’un immeuble parisien.

À l’époque, la France est plongée dans un confinement à la suite d’une épidémie qui frappe de plein fouet la population. On embarque alors dans le quotidien des habitants de ce lieu clos qui vont devoir se supporter dans cette situation inédite et bouleversante.

Il faudra encore compter sur la légèreté et l’humour qu’on connaît à Dany Boon pour revivre cette première vague de la pandémie mondiale. Toutefois, les intéressés qui ne seraient pas abonnés à la plateforme de streaming ne seront pas mis en marge du projet.

8 Rue de l’Humanité, la nouvelle comédie de Dany Boon sur Netflix : la bande-annonce https://t.co/PfbXDWGvTQ — Sortiraparis (@sortirapariscom) October 18, 2021

En effet, si vous vous retrouvez parmi les non-abonnés Netflix, la patience devra juste être de mise. 8 rue de l’humanité pourra être visionné par ces personnes sur une des chaînes de la TNT. Pour l’instant, la date de diffusion n’a pas encore été dévoilée ni la chaîne précise qui diffusera le long-métrage.

Dany Boon pense à tout le monde

« Et, pour ceux qui n’ont pas Netflix, il va être diffusé sur une grande chaîne de télé, hertzienne, dans quelques mois », avait déclaré Dany Boon. On peut être certain que le cinéma français ne jouira pas des revenus financiers qui découleront de ce film destiné au grand public.

Dans la création originale de Dany, l’homme a voulu mettre en avant certains points clés. Il s’agit du positif qui avait pu ressortir des nombreux confinements traversés par les habitants. Plusieurs ont fait la rencontre de leurs voisins, ont partagé des moments incroyables avec ces derniers.

8 rue de l’Humanité, chronique teintée d’humour de la vie d’un immeuble parisien pendant la première vague de la pandémie, débarquera sur Netflix plutôt qu’au cinéma. Une bonne idée? https://t.co/jGh11pjJwL — Le Figaro (@Le_Figaro) October 16, 2021

D’autres ont su profiter de nombreux aspects positifs de la vie en communauté. Des situations qui ne se seraient probablement jamais réalisées si les confinements n’avaient pas été effectifs.

L’acteur a lui-même confié avoir créé des liens avec ses voisins. Il a pu percevoir certaines choses qui lui semblaient pourtant banales peu de temps avant tout ça. Des points positifs émanant de la crise sanitaire qu’il a été important d’évoquer à travers 8 rue de l’humanité.