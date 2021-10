Cowboy Bebop : La nouvelle série Netflix se laisse admirer à travers un teaser du genre Scott Pilgrim !

De nouvelles images de la série live Cowboy Bebop ont récemment été diffusées. On retrouvera John Cho, ainsi que Daniella Pineda et Mustafa Shakir dans la peau des personnages principaux. Cowboy Bebop fera sa sortie officielle le 19 novembre et sera disponible sur la plateforme de streaming Netflix. En attendant, apprenez-en plus à propos des nouvelles mises à jour publiées.

À l’origine, Cowboy Bebop est une série d’animation mise en adaptation avec un manga éponyme. Avec Shinichiro Watanabe, la série devient culte vers la fin des années 90. Pour cause, son style et la diversité des thématiques qu’elle propose. L’histoire prend vie en 2071.

En effet, un accident survient sur la Lune, occasionnant une vie impossible sur la terre. Les Humains sont donc obligés de partir coloniser d’autres planètes pour tenter de survivre. Cette émigration massive engendre un chaos au sein de tout l’univers.

Puisque la nature a horreur du vide, les criminels les plus dangereux se retrouvent en totale liberté. Un excellent espace de jeu pour les chasseurs de primes. Parmi ces derniers, on retrouve la bande du Bebop. Il s’agit d’un vaisseau spatial appartenant aux personnages principaux que sont Spike Spiegel, Faye Valentine ainsi que Jet Black.

