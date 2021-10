My Name disponible sur Netflix : Pour interpréter son rôle principal dans la série, Han So-hee a dû prendre jusqu’à 10 kg !

Les acteurs sont parfois obligés d’adapter leurs corps à certaines exigences. C’est le cas de Han So-hee, la star de la série Netflix My Name.

Depuis le 15 octobre dernier, Netflix permet à ses abonnés de suivre la série My Name. Cette dernière relate l’histoire de la jeune Yoon Ji-woo interprétée par Han So-hee. L’actrice en réalité a dû vachement s’entraîner pour parvenir à tenir son rôle de star. Une étape importante sur laquelle nous vous permettons d’en apprendre les grandes lignes.

Les réalisations coréennes encore…

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par my name netflix (@myname_netflix2021)

Il n’a pas fallu l’éclosion de Squid Game pour que le cinéma et les séries coréennes sortent la grande artillerie. D’ailleurs, les plus grands fans de séries savent que le cinéma Coréen a de quoi charmer le public depuis plusieurs années.

Toutefois, le succès d’une série Netflix d’origine coréenne emmènera forcément plusieurs abonnés à plus se pencher sur les œuvres de ce petit pays asiatique. Comme preuve, on peut déjà évoquer la série My Name. Disponible déjà sur Netflix, cette dernière n’a pas tardé à intégrer le Top 10 des nouveautés les plus regardées en France actuellement.

Embarquez dans une histoire de vengeance

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par my name netflix (@myname_netflix2021)

Certes, la série ne propose pas un fort concept un peu comme Squid Game. Cependant, elle se laisse désirer dans un style très distinct en offrant une incroyable efficacité. Il n’aura fallu que quelques minutes pour éprouver les sentiments de la jeune Yoon Ji-woo.

Lycéenne, elle verra son monde déjà complexe s’effondre totalement après l’assassinat de son père sous ses yeux. Ce dernier était un truand ardemment recherché par la police. Sa fille se retrouve alors livrée à elle-même.

Heureusement, Choi Moo-jin, le chef de la pègre et meilleur ami de la jeune fille la prend sous sa protection. Dans l’espoir de se venger, elle sera entraînée par Choi sur plusieurs années. Pour lui permettre de découvrir qui a assassiné son père, l’homme ira jusqu’à l’aider à s’infiltrer dans la police.

Le rapprochement de Yoon avec l’assassin sera ainsi possible une fois qu’elle rejoint la brigade des stups. Par ailleurs, il va lui falloir jouer la carte de la crédibilité dans son costume de policière. C’est même le seul moyen pour assurer les arrières de Choi Moo-jin dans le même temps.

Un rôle demandant de la force

My Name se dévoile dans une approche assez réaliste. Les combats ont dû bénéficier de moult réflexions. L’actrice a ainsi expliqué à GMA Network avoir puisé son inspiration de films à l’instar de Atomic Blonde.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par my name netflix (@myname_netflix2021)

Dans ce dernier, on pouvait voir Charlize Theron tenir tête à de nombreux hommes. Dans la recherche d’une certaine crédibilité, il devient indispensable de faire usage de l’environnement et de la force de l’adversaire. L’objectif, amener ce dernier à sa propre perte. Voilà bien ce que ressortent les séquences d’action que l’on retrouve dans My Name.

Dans la quête de ce genre de résultat, Han So-hee a dû prendre par moult entrainements et surtout gagner du muscle. C’est là en effet la particularité de son rôle qui lui a transmis une certaine détermination. Comme l’a indiqué le réalisateur Kim Jin-min, la jeune femme n’a pas hésité à accepter s’entrainer dur pour les scènes d’action. Elle avait pourtant eu de nombreuses opportunités pour interpréter de jolies filles.

Elle a compris que ce genre de rôle physique est loin d’être fréquent. Ainsi, pour la réalisation de My Name, Han So-hee a engrangé jusqu’à 10kg de muscles. Elle a également pris par des préparations sur trois mois pour avoir une maîtrise des combats au couteau tout comme à main nue. De là, c’était plus simple pour elle de participer aux tournages de diverses chorégraphies.