Night teeth : Netflix fait débarquer les vampires, bien déterminés à en découdre avec tout le monde… aïe !

Nous sommes à quelques jours d’Halloween. Pour leur permettre de demeurer dans le concept de l’horreur, la plateforme de streaming Netflix a concocté un bon menu à ses abonnés. On a d’abord eu droit à la maison hantée de Personne Ne Sort d’Ici Vivant. Par la suite, c’est Killer Game qui embarquait les téléspectateurs avec son tueur en série. Maintenant, ce sont les vampires qui sont appelés à la barre pour s’illustrer avec Night teeth. On vous en dit plus dans la suite.

Night teeth : la prise de contrôle des vampires

Le film #NightTeeth est dès maintenant disponible en streaming sur @NetflixFR. « Un jeune chauffeur conduit deux mystérieuses inconnues de soirée en soirée. Mais à mesure que leur véritable nature se révèle, il doit se battre pour rester en vie. »#Netflix pic.twitter.com/LWS8NHWq7l — ALXOIX (@alxoix) October 20, 2021

Thriller fantastique, Night teeth est le nouveau long-métrage de Netflix qui met les suceurs de sang en avant. Night teeth prend naissance dans un soir, en pleine rue de Los Angeles. On y retrouve deux jeunes femmes, Blaire et Zoe qui passent de soirée en soirée grâce à l’un de leur ami chauffeur.

Toutefois, Benny va au fil du temps se rendre compte que ses deux amies sont en fait des vampires. Il sera alors obligé de faire équipe avec ces dernières. L’objectif, c’est d’assurer sa survie et de faire face à la bataille de pouvoir entre vampires de la cité.

Réalisé par Adam Randall, Night teeth semble ne pas gagner le cœur de tous ceux qui ont pu le suivre en avant-première. De façon esthétique le film est satisfaisant.

Cependant, la plupart des téléspectateurs trouvent qu’il manque de profondeur et pas assez saisissant. Néanmoins, le mieux serait de se faire sa propre idée en suivant la fiction dans le cas où le scénario vous dit quelque chose.

À propos du casting de Night teeth et date de sortie

Shoutout to our #NightTeeth unit stills ninja photographer Kat Marcinowski 📸🥷💜 pic.twitter.com/s9TDeRlyao — Eben Bolter BSC (@ebenbolter) October 16, 2021

Au casting, les principaux rôles sont détenus par plusieurs beaux noms assez connus du milieu. On retrouve Lucy Fry déjà vue dans Vampire Academy ainsi que dans H2O : Just Add Water.

Il faudra également compter sur Debby Ryan qui s’est illustrée dans Insatiable, La Vie de croisière de Zack tout comme Cody. Lycy et Debby sont respectivement interprétés par Zoe et Blaire. Quant au jeune chauffeur pris d’effroi, il est incarné par Jorge Lendeborg Jr. Ce dernier avait déjà fait parler de lui dans Spider-Man : Homecoming, tout comme Alita : Battle Angel.

Enfin, de nombreux autres acteurs accompagnent ceux-ci parmi lesquels on retrouve Alfie Allen de Game of Thrones. Il faudra également souligner la présence de Sydney Sweeney de One Upon a Time in Hollywood. Quelques apparitions de Megan Fox dans Night teeth sont aussi notées.

Night teeth sera disponible sur la plateforme du géant américain du streaming dès le 20 octobre 2021. Les abonnés de Netflix France pourront déjà savourer la fiction d’horreur déjà à partir de 9h01.

Si vous souhaitez vous laisser charmer par ce long-métrage d’Halloween rempli d’humour, il faudra prendre rendez-vous. Pour l’heure, Netflix fait un sans-faute dans ses sorties prévues pour Halloween, et ce sont ses abonnés qui vont se régaler.