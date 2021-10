Ozark saison 4 : une date de sortie dévoilée avec une bande annonce explosive !

Netflix vient d'annoncer le retour de la série tant attendue, Ozark, dès le 21 janvier 2022 pour sa quatrième et dernière saison. Une bande annonce vient d'être partagée par le géant du streaming sur les réseaux sociaux ! On vous en dit plus.

Ozark, une des plus grandes séries américaines à succès de Netflix

Créée en 2017, cette série dramatique produite par Bill Dubuque et Mark Williams, met en scène Marty Byrde, interprété par Jason Bateman, dans le rôle d’un conseiller financier originaire de Chicago. Ce dernier, pour un cartel de la drogue mexicain, est obligé de blanchir de l’argent. Afin de sauver sa peau, Marty déménage ensuite avec sa femme Wendy, jouée par Laura Linney et sa famille dans le Missouri où il met en place une opération de blanchiment d’argent dans la région du lac des Ozarks.

La série portée par Jason Bateman et Laura Linney est souvent considéré comme une des meilleures de la plateforme, au vu de la qualité de son intrigue, des épisodes remplis de rebondissements et du jeu d’acteur incroyable du casting. Le mardi 19 octobre, Netflix a annoncé une très bonne nouvelle aux fans du show avec la date de sortie de la première partie de la saison 4.

La série est composée de 3 saisons de 10 épisodes disponibles actuellement sur Netflix. Mais fort heureusement, la quatrième et dernière saison se composera de deux parties de sept épisodes. Netflix a en effet l’habitude de le faire avec ses créations originales lors des ultimes saisons (La Casa de Papel notamment) Le 21 janvier 2022, une première partie sera donc diffusée sur la plateforme, et le seconde partie sera diffusée à une date ultérieure.

Une bande annonce vient tout juste d’être dévoilée par Netflix

Que va-t-il se passer dans cette quatrième saison ? Elle sera visiblement marquée par l’arrivée du rappeur et membre de Run the Jewels, Killer Mike. Son rôle n’a pas encore été expliqué mais selon un article du média américain Billboard, il aura un accrochage avec Ruth Langmore (Julia Garner). Cette dernière est tombée amoureuse de Ben et va décider de couper complètement les ponts avec les Byrde et de faire équipe avec Darlene (Lisa Emery) et Wyatt (Charlie Tahan).

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Netflix France (@netflixfr)

Niveau casting, on retrouve les deux acteurs principaux : Jason Bateman et Laura Linney ainsi que Skylar Gaertner (Jonah), Charlie Tahan (Wyatt), Julia Garner (Ruth), Sofia Hublitz (Charlotte), Jessica Frances Dukes (Maya). Il y aura également de nouveaux acteurs comme Alphonse Herrera (Javi Elizonndro), Damian Young (Jim Rattelsdorf) et Felix Solis (Omar Navarro).

Autant dire que la longue attente, du principalement à la période de Covid-19 va enfin prendre fin pour le plus grand bonheur de tous les fans de la série ! Il faut savoir que la saison 3 date de mars 2020, début du premier confinement en France.