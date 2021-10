Virgin River : Une actrice jouant dans la série se laisse découvrir à travers un nouveau long-métrage sur Netflix !

Le drame romantique Virgin River fait patienter plusieurs fans pour le compte de la quatrième saison dont le tournage est toujours en cours. Pour l’heure, l’un des personnages clés de la série a été aperçu dans un nouveau film sur la plateforme de streaming Netflix. Apprenez-en davantage dans la suite.

Virgin River, une série à suspens !

Le 9 juillet dernier, les abonnés de la plateforme de streaming Netflix découvraient la troisième saison de Virgin River. Embarquant dix épisodes au total, elle offrait une intrigue qui tenait en haleine les fans. Ces derniers sont ainsi très déterminés à en savoir plus sur la façon dont l’histoire va se poursuivre pour leurs personnages. Pour cela, il va falloir patienter la sortie des nouveaux épisodes actuellement en production.

La série Virgin River a énormément d’histoires à faire découvrir à ses fans. En effet, depuis la finale de la saison 2, le drame romantique et fantastique s’est laissé ouvrir à plusieurs intrigues. Parmi ces dernières, on retrouve la découverte de celui qui a tenté d’assassiner Jack Sheridan.

Par ailleurs, au lieu d’élucider l’intrigue précédente, la saison 3 a débarqué avec d’autres intrigues. On peut déjà relever celle qui a rapport avec l’auteur de l’incendie de la demeure de Jack. Après sa diffusion intégrale, la saison 3 n’est pas parvenue à éclaircir le mystère qui plane.

Pour couronner le tout, les questionnements sur le père de l’enfant que porte Mel Monroe sont venus s’ajouter aux réflexions des téléspectateurs. Entre Jack et le défunt mari du personnage de Alexandra Breckenridge, il y a de quoi avoir des doutes.

Il va donc falloir attendre les prochains épisodes pour avoir des réponses. La saison 4 de Virgin River est en cours de production et avance bien. D’ailleurs, Martin Henderson, l’homme qui interprète Jack l’a confirmé.

La présence de Lizzie dans un nouveau long-métrage Netflix

En attendant la sortie de la saison 4 de la série, certains personnages ont bien l’air de s’occuper ailleurs. C’est ainsi qu’une des stars de Virgin River a fait son apparition dans un nouveau projet Netflix sorti le 23 septembre dernier.

Il s’agit d’un long-métrage d’horreur psychologique mettant en avant l’actrice Sarah Dugdale qui incarne Lizzie. Comme on peut le voir dans la bande promotionnelle, la jeune femme semble bien réussir dans un nouveau projet. D’ailleurs, elle a su compter sur les louanges de Lauren Hammersley sur Instagram. Cette dernière n’est rien d’autre que l’interprète de Charmaine.

Le nouveau film dans lequel on retrouve l’actrice s’intitule Killer Game. On y suit Makani et ses potes du lycée Osborne cherchant à identifier et barrer la voie à un tueur masqué. Celui-ci s’attaque aux élèves et met à nu leurs secrets les plus sombres. Dans ce long-métrage, Dugdale s’illustre comme l’un des personnages qui tentent d’échapper aux mains du tueur.