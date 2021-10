Komi cherche ses mots : Le nouvel anime sera disponible cette semaine sur Netflix !

De plus en plus d’abonnés Netflix s’intéressent aux animes, ce qui est loin d’avoir échappé aux regards du géant américain du streaming. Ce dernier se retrouve alors amené à développer son catalogue d’anime pour qu’il touche des sujets variés. Dans cet élan, Netflix brasse le thème de la timidité à travers l’anime Komi cherche ses mots. On vous en dit plus dans la suite.

Komi cherche ses mots : L’anime qui s’adresse aux plus jeunes et à tous ceux qui s’identifient !

Y a un nouvel anime qui est sorti sur Netflix aujourd’hui, il s’appelle « Komi cherche ses mots » et ça traite de l’anxiété sociale, l’animation est top et c’est super drôle et touchant, vraiment trop mims — DONDA. (@_Joyeusement_) October 21, 2021

La timidité est loin d’être un facteur qui solidifie les liens. Quand on est une jeune adolescente, la timidité représente un frein véritable pour l’instauration de liens sociaux, surtout lorsqu’on manque de confiance en soi. Voilà bien ce que les abonnés Netflix pourront explorer grâce à l’anime Komi cherche ses mots.

Ce dernier se focalise sur Shouko Komi. Il s’agit d’une jeune fille très belle, dont la beauté lui permet de gagner une forte popularité dans son établissement. Toutefois, cette beauté renversante est juste apparente. En effet, Shouko Komi est très timide et rencontre de nombreuses difficultés à communiquer avec les autres. À ses côtés en salle de classe, on retrouve Hitohito Tadano qui n’a pas manqué de remarquer ce caractère de la jeune fille. Pour l’aider, le jeune garçon va essayer de lui faire réaliser sa plus grande attente, celle de se faire une centaine d’amis.

La série animée est une adaptation des mangas portant un nom identique. On retrouve le japonais Tomohito Oda pour les illustrations et elle a été publiée pour la toute première fois en 2015. En ce qui concerne l’adaptation du manga, il faudra remercier Ayumu Watanabe qu’on connait pour Children of the Sea. Enfin, le studio Oriental Light and Magic a été sollicité pour la production.

À propos du casting et de la date de sortie

News anime ! « Komi cherche ses mots » voilà donc le titre officiel que Netflix a choisi.

1er episode le 21 Octobre.

La bande annonce est sous titré en français. pic.twitter.com/VgqwP8596L — KomiSan FR (@KomisanFR) September 24, 2021

Plusieurs grands noms s’invitent au casting de Komi cherche ses mots. Tout d’abord, Aoi Koga de Kaguya-Sama : Love is War prête sa voix à Komi. Ensuite, Gakuto Kajiwara de Black Clover sera chargé de l’interprétation de Tadano. Enfin, il faut souligner que Rina Hidaka ainsi que Noriko Hidaka seront bien présents dans l’aventure dans laquelle nous embarquerons.

Concernant la date de sortie, sachez qu’il faudra espérer voir Komi cherche ses mots juste deux semaines après qu’il soit diffusé au japon. L’anime fera donc son arrivée sur la plateforme de streaming dès ce jeudi 21 octobre 2021. La mise en ligne se fera à raison d’un épisode par semaine. Les téléspectateurs devront alors faire preuve d’un peu de patience avant que les 12 épisodes ne soient disponibles.

Pour les plus impatients, il y a la possibilité de profiter déjà du deuxième épisode. Dans ce cas, il faudra se servir d’un VPN qui vous localise au Japon depuis Netflix. Aussi, il n’y a pas que les adolescents qui puissent tirer bénéfice de cet anime. Des personnes majeures peuvent également être concernées par le sujet. Pour l’heure, la plateforme de streaming s’arrange pour être toujours au rendez-vous afin de répondre aux plus grandes attentes de ses abonnés.