Inside Job : À la découverte d’une série animée comique qui vous embarque dans les théories du complot… C’est disponible avec Netflix !

Pour ceux qui aiment les séries animées pour adultes, voilà bien une superbe nouvelle. La plateforme de streaming Netflix vient d’enrichir son catalogue en mettant en ligne sa propre série animée. Intitulée Inside Job, elle sera centrée sur les conspirations mondiales. On vous en apprend plus dans la suite.

Inside Job : La série animée qui va vous faire rire sur les théories du complot !

La partie 1 de la série « Inside Job » est désormais sur Netflix. Les reptiliens ? Vrai. L’homme sur la Lune ? Faux. Gérer les complots est un travail à plein temps pour un génie asocial et sa drôle d’équipe. pic.twitter.com/uMLlsnlUL1 — Infos Netflix Belgique (@InfoNetflixBe) October 22, 2021

Actuellement, nous traversons une période où même le petit geste scientifique est remis en question par plusieurs personnes complotistes. Pour vous faire passer un temps divertissant, la plateforme de streaming Netflix n’a pas hésité à proposer sa série animée sur ce thème.

Ainsi, Inside Job se focalise sur Cognito Inc. Cette dernière est une organisation secrète gouvernementale. Au sein de celle-ci, on retrouve des employés qui doivent réaliser les conspirations mondiales. Toutes les théories du complot les plus populaires sont touchées.

Qu’il s’agisse des Reptiliens, d’Illuminati, du 11 septembre et autres, rien n’y échappe. Par ailleurs, les membres de l’organisation sont loin de tous bien s’entendre. Ce petit défaut nuit à la bonne marche des missions.

La première série animée de la plateforme

The Deep State is real, and man, does it take a lot of work to maintain. Inside Netflix’s “Inside Job”: https://t.co/RWfrUZDMnN — Chris Vognar (@chrisvognar) October 20, 2021

Inside Job s’avère la toute première série animée signée Netflix Animation Studio. Il s’agit du propre studio d’animation du géant américain du streaming. Cette série originale de Shion Takeuchi et d’Alex Hirsch sera donc porteuse de grandes promesses sur la feuille.

Vous vous comptez parmi les fans de séries comiques du genre Rick et Morty ou American Dad ? Si oui, il n’y a aucun doute que vous allez adorer Inside Job. Par ailleurs, l’entrée soudaine de la série dans l’univers des secrets gouvernementaux lui confère une dimension singulière de critique intense.

Cela la perturbe, puisque Inside Job se range sur les deux frontières. Celle des gouvernements et de l’avis général, puis celle où on retrouve les complotistes. Ce qui est certain, c’est que Inside Job ne pouvait pas mieux débarquer en termes de timing. Elle pourrait même insuffler un vent de légèreté face à la situation chaotique des médias actuels.

À quoi s’attendre côté casting et quand sort Inside Job ?

You never know when Cognito Inc’s brainwashing efforts are in effect. Watch this at your own risk. Inside Job. Netflix. 10.22.21 pic.twitter.com/qZ1nSHW05q — Inside Job (@insidejob) October 15, 2021

La série Inside Job mettra en avant la voix de plusieurs acteurs. Parmi ces derniers, on retrouve Lizzy Caplan, Christian Slater, ainsi que Clark Duke. Il s’agit en effet d’acteurs américains n’ayant pas refusé de laisser leur voix à des personnages tout à fait fous. On peut déjà citer personnage moitié homme et moitié dauphin, tout comme un champignon hallucinogène prenant le nom de Magic Myc.

À ces derniers, il faut ajouter un biochimiste nihiliste. Ainsi, on verra Lizzy Caplan prêter sa voix à Reagan Ridley, une femme très déterminée à faire le bien sur la planète. Cependant, elle devra faire équipe avec un paternel très parano qui n’est autre que Christian Slater. Celui-ci a été renvoyé de l’organisation et est profondément animé de vengeance.

Les abonnés Netflix pourront profiter des vingt premiers épisodes de la première saison de Inside Job dès ce vendredi 22 octobre.