More Than Blue : Netflix ajoute la série romantique à son catalogue… La fiction dédiée aux amoureux de l’amour est désormais disponible sur la plateforme !

Parmi les nouveautés ajoutées au catalogue de Netflix ce mois-ci, celle qui s’adresse aux grands fans du romantisme, c’est la série More Than Blue.

Pour cette fin d’année, Netflix a décidé de mettre en avant, l’amour et le romantisme. En effet, depuis plusieurs semaines, la plateforme met en ligne différents contenus qui entrent dans cette catégorie. D’ailleurs, l’une de ses dernières nouveautés en date, c’est la série More Than Blue. Il s’agit d’une série Taïwanaise, qui parle d’une belle histoire d’amour. C’est un programme parfait pour les fans de fiction romantique. Vous pourrez découvrir la série sur Netflix dès maintenant.

More Than Blue : La nouvelle série romantique Taïwanaise sur Netflix

La saison 1 de la série « More than Blue : La série » est désormais dispo. Dans cette série inspirée du film éponyme, un homme en phase terminale d’une maladie est prêt à tout pour trouver la personne qui saura prendre soin de sa bien-aimée. pic.twitter.com/SvnWpkiQSm — Infos Netflix Belgique (@InfoNetflixBe) October 22, 2021

More Than Blue est une série inspirée d’un film portant le même nom et sorti en 2009. Il s’agit d’une fiction qui raconte une histoire d’amour entre Cheung Chit Hoi et Song Yuan Yuan. Le film suit le couple dans son quotidien, depuis leur rencontre au lycée, jusqu’à l’âge adulte. Une adaptation du film est sortie en 2018, et a connu un grand succès lors de sa sortie. En seulement 9 jours, le film a fait plus de 100 millions d’entrées au cinéma.

La série Netflix est donc une suite de ce film. Le géant du streaming a décidé de surfer sur la vague du succès rencontré par cette fiction. Il commande alors More Than Blue : La série. L’histoire ici est centrée sur un producteur de disques et son assistante. Tous les deux sont à la recherche d’une chanson à succès à proposer à une star de la musique. Dans cette quête, ils rencontrent un dentiste et une photographe qui leur rappellent leur amour passé.

C’est une série à voir absolument, qui s’adresse à tous les publics, à part bien sûr les plus jeunes. Elle est disponible dans le catalogue Netflix depuis le vendredi 22 octobre. Vous pouvez donc la suivre dès maintenant, seul ou en bonne compagnie.

Le casting de la nouvelle série Netflix More Than Blue

LOOK: First poster for romantic drama film #MoreThanBlue starring Yassi Pressman and JC Santos. Streaming starts November 19 on Vivamax. From VIVA Films, producer of hit Philippine remakes of #MiracleInCellNo7 & #MissGranny, comes the adaptation of this blockbuster Korean movie. pic.twitter.com/0SZAUNOFbP — Cinema Bravo (@cinemabravoph) October 19, 2021

More Than Blue : La série promet d’être un véritable succès. En plus de l’histoire qui semble très accrocheuse, les producteurs ont choisi les meilleurs acteurs coréens pour les premiers rôles. Vous y verrez entre autres : Wang Jing, Ma Nian Xian, Fan Siu Fan, Shao Yu Wei, Choi Ka Yin, Yao Yiti et bien d’autres.

Le réalisateur n’était autre que Pei-Ju (Heavy Craving). Pour ce qui est de la production, c’est le studio Good Movie Co. Ltd qui s’en est chargé. Il a bénéficié de la collaboration de mm2 Entertainment Taiwan et de Medialink Holdings Ltd. La première saison se compose de 10 épisodes, tous disponibles sur la plateforme Netflix.

Alors n’hésitez pas à la découvrir. Vous pouvez même vous organiser des soirées cinéma romantiques à deux avec la série comme divertissement. Ensuite, n’hésitez pas à laisser vos impressions en commentaire pour orienter le public.