Locke and Key : Le lieu du tournage de la célèbre série Netflix est enfin dévoilé… Découvrez où se trouvent Keyhouse et Matheson !

Pour satisfaire la curiosité des fans de Locke and Key, on nous fait découvrir enfin le lieu de tournage des scènes magiques de cette série Netflix.

Suite à la sortie de Locke and Key saison 2, la série s’est retrouvée au cœur de nombreux débats. Le public et surtout les plus grands fans, s’interrogent sur l’avenir de leurs personnages préférés. Ils sont aussi nombreux à s’intéresser au lieu du tournage des différentes scènes. Nous avons recueilli des informations à ce sujet qui devraient satisfaire votre curiosité.

Locke and Key : Que se passe-t-il dans la série ?

La 2ème saison de la série #LockeAndKey est désormais disponible sur Netflix. 🗝 pic.twitter.com/lph90wFPJB — FILM TRACK (@filmseriefr) October 22, 2021

La célèbre série Netflix Locke and Key revient avec une deuxième saison. Tous ceux qui ont suivi la première saison sont pressés de découvrir la suite de l’histoire. Ils s’interrogent sur le sort réservé à leurs personnages préférés, notamment Eden Hawkins, Dodge et Ellie.

Pour ceux qui découvrent à peine la série, il s’agit d’un opus inspiré d’une bande-dessinée du même nom. Elle raconte l’histoire de trois enfants orphelins de père. Ils emménagent avec leur mère, dans la maison familiale de leur père, suite au décès tragique de celui-ci. Il a en effet été assassiné.

Une fois dans leur nouvelle demeure, les enfants découvrent des clés aux pouvoirs exceptionnels. Ils servent à ouvrir des portails magiques, qui mènent à un autre monde. C’est une découverte extraordinaire qui les plonge dans une aventure palpitante. Malheureusement, au fil du temps, ils se rendent compte que des créatures maléfiques souhaitent s’emparer des clés magiques.

C’est ainsi que de jeunes orphelins deviennent les gardiens de ces clés étranges qu’ils ont en leur possession. Ils se fixent pour mission de protéger les clés, afin d’empêcher qu’elles se retrouvent entre les mains d’une entité démoniaque. Dans cette aventure, ils font de nouvelles découvertes. Ils apprennent des secrets sur leur nouvelle maison et sur leur famille.

D’après la série, l’histoire se déroule dans le Massachusetts à Matheson. C’est dans cette région que se trouve la Keyhouse, la célèbre maison magique de la famille de Rendell. Cependant, dans les faits, le tournage s’est déroulé ailleurs.

Locke and Key : Le véritable lieu de tournage de la série

En réalité, contrairement à l’histoire racontée dans la série, Locke and Key n’a pas été tourné dans le Massachusetts. Le tournage s’est plutôt déroulé à Toronto, au Canada. La ville de Matheson quant à elle n’existe pas réellement. Il s’agit d’un lieu fictif monté par l’équipe de tournage de la série à Lunenburg, en Nouvelle-Écosse. Pour ce qui concerne la maison elle-même, la Keyhouse, elle a été construite de toute pièce et décorée aux Cinespace Film Studios à Toronto.

La saison 2 de Locke and Key a été tournée aux mêmes endroits que la saison précédente. Toutefois, avec les effets et les différentes scènes magiques ajoutées, il vous sera impossible de reconnaître les lieux. Vous pouvez dès maintenant en juger par vous-même, en découvrant les premiers épisodes de la série sur Netflix. Elle est disponible depuis le 22 octobre.