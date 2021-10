Dany Boon : Le réalisateur débarque sur Netflix avec son dernier chef-d’œuvre “8 Rue de l’Humanité”… Quelles sont les impressions sur cette comédie ?

Dany Boon a finalement eu l’occasion de travailler avec le géant du streaming Netflix. Pour leur première collaboration, il réalise la comédie 8 Rue de l’Humanité. Il s’agit d’un long métrage sur le confinement, qui a toutes les chances de séduire le public. Seulement, la presse a-t-elle été également conquise ?

8 Rue de l’Humanité : De quoi parle cette comédie ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Dany Boon (@danyboon)

Le film 8 Rue de l’Humanité est une œuvre écrite et réalisée par Dany Boon. Il a pu profiter de la collaboration de Laurence Arné pour la rédaction du script. L’histoire porte sur le confinement pendant la pandémie du coronavirus.

A Paris, les rues sont désertes et silencieuses comme dans une ville fantôme. De nombreux habitants ont préféré fuir la capitale, mais certains sont restés. Ce fut le cas de sept familles habitant dans le 11ème, au 8 rue de l’humanité. Plusieurs autres habitants sont restés.

Parmi eux, un hypocondriaque stressé mais heureux d’avoir enfin raison. Son épouse, une avocate, qui se bat pour concilier sa carrière avec sa vie de famille. Une patronne de bistrot cherchant à tout prix à rester ouvert. Un scientifique un peu trop ambitieux qui pense pouvoir trouver le vaccin et ainsi dire adieu aux tâches ingrates comme les analyses d’urines. Un coach sportif en ligne qui prend du poids à cause du confinement. Sa fiancée qui est enceinte et qui fait un carton sur le web avec des chansons anti covid. Deux jeunes enfants qui tombent amoureux grâce au confinement. Un riche homme d’affaires désespéré parce qu’il n’a pas le niveau scolaire de son fils de 8ans.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Dany Boon (@danyboon)

Le film 8 Rue de l’Humanité suit le quotidien de tout ce beau monde. Pendant que certains essaient de tirer profit de la situation, d’autres tentent tant bien que mal de ne pas sombrer. Vous pourrez découvrir toute l’histoire dès maintenant, car le film est déjà disponible sur Netflix.

8 Rue de l’Humanité : Le verdict de la presse

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Dany Boon (@danyboon)

Le réalisateur Dany Boon est l’un des meilleurs en ce qui concerne les comédies à la française. 8 Rue de l’Humanité est son septième long-métrage, et marque sa première collaboration avec Netflix. Pour le scénario, il s’inspire des réalités traversées par la population pendant le confinement. Comme toutes ses œuvres, le film est bien accueilli par le public. Toutefois, du côté de la presse, il n’a pas fait l’unanimité.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Dany Boon (@danyboon)

En effet, Frédéric Strauss de Télérama reproche à l’acteur et réalisateur d’être resté dans sa zone de confort. Il va même jusqu’à lui donner le surnom de « roi fainéant de la comédie ». Le journaliste Renaud Baronian travaillant chez Le Parisien n’a pas non plus été conquis. Selon lui, cette comédie est plutôt maladroite, et suscite beaucoup plus la gêne que le rire. Julia Baudin quant à elle, qui écrit pour Le Figaro, trouve que le film n’est qu’une accumulation de clichés. Plusieurs autres critiques ont fortement malmené l’œuvre du réalisateur, même si quelques-unes encouragent son travail… difficile de satisfaire tout le monde finalement !