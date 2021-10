La Reina Del Flow : C’est enfin confirmé, la saison 2 de la série colombienne arrive sur Netflix, et on a la date !

En Colombie, la saison 2 de La Reina Del Flow est déjà diffusée, et les fans français sont en attente. Enfin, la plateforme de streaming Netflix a pu accueillir la suite dans son catalogue. Si les fans français étaient dans le flou tout ce temps, il est certain maintenant que Netflix le diffusera. De plus, la date est déjà connue.

Une date pour la 2e saison de La Reina Del Flow

L’attente arrive à sa fin pour les fans de la série, et c’est pour très bientôt. En effet, l’information officielle est tombée, et on apprend qu’à partir du 17 novembre 2021, La Reina Del Flow 2 sera sur Netflix. Cette saison 2 de la série comportera au total 90 nouveaux épisodes palpitants, qui vous transporteront au fin fond de la Colombie.

Notons que La Reina Del Flow 2 est une série écrite et créée par Andres Salgado. Le tournage s’est déroulé entre Medellin, Antioquia et New York. Pour rappel, c’est Liliana Bocanegra et Rodrigo Lalinde qui l’ont réalisé. La Reina Del Flow 2 a été coproduite par Sony Pictures Television et Teleset pour Caracol, et son succès a été tel qu’elle a attirée Netflix. En effet, la série fût la plus suivie en Colombie. Le géant du streaming a donc décidé d’en acquérir les droits mondiaux.

La Reina Del Flow 2 a intégré la plateforme au N rouge en 2018, faisant découvrir la série dans le monde. Les fans se sont donc multipliés, et attendent depuis la sortie du 2e opus, qui sera bientôt là.

Casting et synopsis

La série raconte l’histoire d’une jeune fille adolescente timide et naïve, Yeimy Montoya. Cette dernière est une passionnée de musique urbaine, et elle est extrêmement talentueuse. L’actrice principale est incarnée par Carolina Ramirez, et dans la série, son rêve est de devenir la meilleure musicienne de reggaeton.

La naïveté de Yeimy la conduit dans une prison à New-York, pour un crime qu’elle n’a pas commis. Pendant ce temps, Charly Flow, joué par Carlos Torres, profite d’une célébrité qu’il doit à la jeune fille, et devient une véritable star du reggae espagnol. Il faut savoir que ce dernier vole les chansons de la musicienne, et la piège, en l’envoyant aux USA avec de la drogue.

Cependant, face aux difficultés de la vie, Yeimy s’endurcit et revient régler ses comptes sous une nouvelle identité. Il faut souligner qu’elle a passé 17 ans en prison, et a perdu toute sa famille, tuée par la mafia de la drogue.

Dans sa tourmente, la désormais jeune femme peut compter sur l’homme qui l’a toujours aimé en secret, Juancho, joué par Andres Sandoval. L’amoureux transi qui était le meilleur ami de Charly, avait passé son temps à voir la fille qu’il aime s’amouracher de celui-ci. Au retour de Yeimy alias Tamy Andrade, les cartes sont redistribuées. Place à La Reina Del Flow 2 le 17 novembre sur Netflix !