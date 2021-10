Squid Game : La série qui va au-delà même des plus grandes attentes… Sacré coup pour Netflix !

Les abonnements Netflix ont connu un spectaculaire rebond grâce à la série sud-coréenne. Le géant américain du streaming a compris que son élévation devrait se pencher sur le territoire européen et surtout asiatique. Aujourd’hui, il est presque incroyable de voir jusqu’où Squid Game a parmi d’aller. On vous en dit plus dans la suite.

La série la plus regardée dans le monde

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Netflix (@squid_game___456)

Le monde des médias est en train d’être changé par 456 adultes fauchés, suicidaires, et mettant leurs vies en jeu. Squid Game met en avant des exclus de la société qui sont prêts à affronter des situations mortelles pour plusieurs millions de dollars.

Aujourd’hui, la série est devenue le plus grand succès du géant américain de streaming et dans le même temps, la plus regardée. En tout, on dénombre près de 142 millions de spectateurs sur à peine deux mois à la suite de sa sortie.

Le mardi 19 octobre dernier, la société californienne a présenté les résultats du troisième trimestre de son exercice fiscal. Dans ces derniers, on se rend compte que Squid Game a énormément participé à la nouvelle hausse des abonnements.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Netflix (@squid_game___456)

En effet, la plateforme avait engrangé sur les six premiers mois de 2021, 5.5 millions supplémentaires. Toutefois, le troisième trimestre de l’année à lui tout seul a permis de récolter jusqu’à 4.4 millions. Aussi, le géant américain prévoit engranger près de 8.5 millions de plus d’ici fin 2021.

Un pain béni engendrant la prospérité

Le temps est enfin arrivé. Au premier semestre, la plateforme de streaming qui compte 213 millions d’abonnés a vu le nombre de ses clients américains chuter. Une première de son histoire, surtout après l’énorme hausse entraînée par les confinements répétés en 2020. Aussi, il faut souligner que les concurrents du géant américain Netflix ne lui font pas de cadeaux. Disney et HBO n’arrêtent pas d’accroître leurs productions.

L’eldorado de la plateforme se trouve alors ailleurs, et c’est en Europe et surtout en Asie qu’il faudra fouiller. Voilà bien ce qui explique les nombreux investissements dans les séries locales, qui par surprise deviennent des réussites mondiales. On peut citer en exemple Lupin, La Casa de Papel tout comme l’incroyable Squid Game.

Des revenus issus de produits dérivés de Squid Game

CHRONIQUE | Avec « Squid Game », « un marché des produits dérivés s’est mis en place, ouvrant des perspectives de revenus inespérées pour Netflix » | par @PhilippeEscande https://t.co/F67UuwWlLW — Le Monde (@lemondefr) October 20, 2021

La plus grosse surprise, c’est que de façon spontanée, des millions de fans se sont tournés vers les survêtements verts. Pareil pour les combinaisons roses des méchants ainsi que les petites gaufrettes bien connues de Séoul. Les protagonistes devraient découper ces dernières au risque de perdre la vie dans la série.

Dans un pareil mouvement, un marché de produits dérivés de Squid Game s’est installé. C’est ainsi qu’une perspective de revenus inattendus pour Netflix s’est ouverte. L’entreprise américaine estime que la série lui a coûté autour de 21 millions de dollars. Aujourd’hui, elle a atteint une valeur de 900 millions, intégrant des déclinaisons en produits, et même en jeux vidéo.