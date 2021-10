The Office : la plateforme de streaming Netflix fait débarquer la meilleure série de tous les temps pour le plaisir de ses abonnés !

Pour le plus grand plaisir de ses abonnés, Netflix fait débarquer la série culte The Office sur sa plateforme. La meilleure série de tous les temps.

Développée par Greg Daniels, The Office est une sitcom culte que l’on pourra désormais retrouver en intégralité sur Netflix. Cette série mockumentaire nous embarque dans la vie quotidienne de plusieurs employés. Ces derniers exercent en effet dans une société de vente de papiers, Dunder Mifflin. The Office est un documentaire parodique qui a été élu comme la ‘’meilleure série de tous les temps’’. Aujourd’hui, il est temps de rattraper chaque épisode de cette œuvre ou de revivre des moments exceptionnels.

À propos de The Office

The Office est en effet la série qui a démocratisé le genre mockumentaire. Elle a d’ailleurs été la source d’inspiration de nombreuses autres séries très bien connues du public. Au sein de ces dernières, on retrouve Parks and Recreation, Modern Family, American Vandal tout comme What We Do In The Shadows.

Le style mockumentaire qui traduit une parodie des documentaires débutait à l’époque avec Larry David pour la production de Your Enthousiasm. Il sera ensuite repris par Ricky Gervais pour donner la série britannique The Office. Ce sera cette dernière qui servira de marchepied à Greg Daniels pour la création de la version américaine. Ce sera elle qui fera un véritable carton plein.

En premier lieu, embarquer dans le quotidien d’employés d’une société qui vend des papiers en Pennsylvanie n’a vraiment pas l’air excitant. Toutefois, les personnages plutôt excentriques et fantasques qu’on retrouve dans les coulisses de l’entreprise Dunder Mifflin seront un point clé. Ces derniers vont nous immerger dans une aventure palpitante, drôle et pleine d’émotions.

Avec le style mockumentaire, les téléspectateurs vivent de véritables moments de complicité avec les personnages. Ils se confient à la caméra, peuvent s’amuser avec les cadreurs. L’équipe de tournage se donne même les moyens de les suivre jusque dans leurs vies privées pour dénicher leurs petits secrets.

Une série qui révèle également de belles leçons de vie

The Office rappelle qu’il est important de voir le côté positif des choses. Aussi, les téléspectateurs seront amenés à comprendre l’avantage dans le fait d’apprécier ce qu’on a déjà.

Certes, le quotidien peut paraître tout aussi drôle ou triste, voire difficile, mais peut également offrir des moments de joie. D’ailleurs, c’est bien ce qu’illustre la musique du générique qui en premier est crispante puis devient très entraînante.

Enfin, le quotidien de The Office peut sauver une vie. En janvier 2019, on se rappelle que Arizona Daily Star faisait savoir qu’un homme d’une vingtaine d’années avait sauvé la vie de sa femme. Il avait pu empêcher cette dernière de mourir grâce à The Office et la musique ‘’Staying Alive’’.

En effet, l’épisode 14 de la saison 5 mettait en avant l’apprentissage des gestes de premiers secours. On pouvait y apprendre comment réaliser une réanimation cardio-pulmonaire sur le rythme du tube des Bee Gees. Une leçon très importante qui s’avère indispensable dans la vie courante.

Depuis le samedi 23 octobre 2021, The Office est disponible en intégralité sur la plateforme de streaming Netflix en France. Les abonnés pourront avoir la possibilité de suivre les 9 saisons dès 9h01. Voilà bien l’occasion de savourer la comédie populaire qui décortique les habitudes des employés de Dunder Mifflin.