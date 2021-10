Locke & Key : La saison 2 vient de sortir sur Netflix, alors qu’en pensent les fans qui l’ont déjà vu ? Avis garanti sans spoiler !

Elle fût interminable l’attente de la saison 2 de Locke & Key. Finalement, ce 22 octobre 2021, la plateforme de streaming a diffusé la suite de la série, au grand bonheur des fans. Maintenant, les avis et commentaires sur Locke & Key déferlent, et certains espèrent déjà une 3e saison.

Promesse tenue pour la 2e saison selon la plupart des internautes !

La saison 2 de « Locke & Key » est disponible sur Netflix.🗝️ pic.twitter.com/xXNmGVTQqI — Infos Séries (@SeriesUpdateFR) October 22, 2021

Après une 1ère saison avec les frères Locke qui s’est terminée avec du suspens, les internautes ont dû attendre environ un an, pour la suite. Aussi, on s’attendait à ce qu’il y ait des rebondissements, et sur ce plan, Locke & Key 2 semble avoir tenu ses promesses. D’ailleurs, il apparaît que la très grande majorité de ceux qui ont déjà suivi la série, espèrent et attendent déjà une 3e saison.

Il ressort des divers commentaires sur la toile, que cette saison 2 de Locke & Key est encore plus épique que la première. Certains ont trouvé qu’il y a eu quelques différences avec les comics dont la série est adaptée. Cependant, cela ne gâche rien quant au résultat qui est finalement un peu plus sombre. Il semble que la saison 2 clôture bien la 1ère, et donne des pistes pour une suite.

La saison 2 déverrouille enfin Locke & Key (critique) – https://t.co/lMRAGuOTpy pic.twitter.com/bFPRm6KSuJ — Première Séries (@SeasonPremiere_) October 22, 2021

D’autres internautes ont été agréablement surpris par la fin de la saison 2, et sont déjà impatients pour la suite. Certains fans de la série l’ont trouvé plus mature, et le développement des personnages de la série a également plu. Avec tous ces commentaires positifs, il y a de quoi donner envie de suivre la série. C’est ainsi que certains commentaires mentionnent qu’ils ont juste hâte de commencer la session binge-watching !

Que faut-il attendre de la 2e saison ?

Locke & Key saison 2 une pépite, finie en 1j vraiment 10/10 — flav’ (@YtbFlavie) October 24, 2021

C’est dans la 1ère saison que les frères Locke ont intégré leur nouvelle maison et ont découvert les clés, ainsi que les pouvoirs qu’ils renferment. Dans la 2e saison, le mystère qui entoure les clés sera dévoilé encore plus, et cela concerne l’origine même de ces accessoires. Pour cela, les téléspectateurs sont transportés jusqu’au 18e siècle.

Dans cette nouvelle saison, de nouvelles clés seront découvertes, ce qui signifie de nouveaux pouvoirs. La saison s’annonce bien plus dark que la 1ère, comme nous l’avions évoqué un peu plus haut. Ce qui va parfaitement avec l’ambiance Halloween du moment. Quant aux frères Locke, le danger les guette, et l’un d’entre eux n’a plus beaucoup de temps pour vivre toutes ces aventures.

Locke & Key saison 2 : les premiers avis de la série Netflix sont tombés, et ça a l’air plutôt tout bon La saison 2 du thriller de science-fiction de Netflix Locke & Key se paye des premières critiques largement positives.https://t.co/CX5Hixa4WT pic.twitter.com/7uoxuJVoz1 — Film-a-voir.fr (@Film_A_Voir) October 22, 2021

En effet, l’un des frères, Tyler (joué par Connor Jessup), aura bientôt 18 ans, lui faisant oublier les clés. Cela est dû au fait qu’à partir de l’âge adulte, la magie des clés devient invisible. Parmi les nouveaux à intégrer le casting, il y a Kevin Durand, mais également Brendan Hines, vu dans Lie To Me. Il y a aussi Liyou Abere The Boys. N’attendez plus, allez vous faire votre propre avis sur la série et n’oubliez pas de le partager avec les internautes.