Inventing Anna : Quelle est cette série, créée par Shonda Rimes, qui arrive sur Netflix en 2022 ?

Shonda Rimes a plusieurs cordes à son arc. Après être impliquée dans la création de nombreuses séries à succès comme Grey's Anatomy, How to Get Away With Murder ou encore Scandal, elle met maintenant en avant Julia Garner pour jouer Anna Delvey dans la série "Inventing Anna". Netlix vient tout juste d'annoncer la sortie de la série en intégral pour 2022.

Une histoire inspirée de faits réels

C’est une affaire qui a attiré l’attention du monde entier : Anna Sorokin, arrivée à New York en 2013, se fait appelée Anna Delvey. À tout juste 28 ans, elle parvient à faire croire à de nombreuses personnes qu’elle est une héritière allemande d’une fortune de 60 millions de dollars. Elle réussit également à berner plusieurs entreprises et hôtels, comme Beekman et le W New York, ainsi que la société privée de location d’hélicoptères Blade. Son secret ? Elle donne de généreux pourboires en espèce pour sécuriser les gens, qui la pensent juste « tête en l’air » lorsqu’elle ne règle pas ses factures.

Après avoir escroqué ses amis, des hôtels de luxe, des entreprises et des banques d’un montant stupéfiant de 275 000 dollars, elle a finalement été arrêtée en 2017 et condamnée à passer entre quatre et douze ans en prison pour ses crimes en 2019, tout en étant obligée de verser à ses victimes la somme exacte de 198 956,190 dollars de dédommagement. Au cours de son procès, elle n’a montré aucun remord et a même admis qu’elle recommencerait. Récemment, il a été annoncé que Sorokin allait être libérée de prison pour bonne conduite, quelques temps avant la sortie d’une série Netflix sur cette affaire en 10 épisodes, Inventing Anna.

La série sera donc basée sur des faits réels et sur le reportage de Jessica Pressler « How Anna Delvey Tricked New York’s Party People », paru dans le New York Magazine en 2018. En effet, le synopsis de Netflix place la journaliste comme l’un des personnages principaux de la série : « Dans Inventing Anna, un journaliste (Chlumsky) qui a beaucoup à prouver enquête sur le cas d’Anna Delvey (Garner), la légendaire héritière allemande de l’Instagram qui a volé le cœur de la scène sociale new-yorkaise, ainsi que leur argent. Mais Anna, est-elle la plus grande arnaqueuse de New York ou est-elle simplement le nouveau portrait du rêve américain ? La journaliste et Anna forment un lien d’amour-haine sombre et drôle, alors que cette dernière attend son procès et que notre reporter se bat pour répondre à la plus grande question que se pose New York : Qui est Anna Delvey ? »

