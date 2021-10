Locke & Key saison 3 : Les créateurs de la série Netflix dévoilent des informations inédites !

Le 22 octobre 2021, débarquait sur la plateforme de streaming pour le bonheur des fans qui espéraient depuis longtemps, la saison 2 de Locke & Key. Bonne nouvelle, ils n’auront pas à attendre autant pour voir la suite, car oui, il y aura une 3e saison. A cet effet, les showrunners Carlton Cuse et Meredith Averill ont décidé de révéler quelques détails aux fans.

Une série qui cartonne sur Netflix

Tout comme la saison 1, la deuxième saison de Locke & Key a été très bien accueillie par les abonnés de Netflix. Dans les commentaires qui déferlent sur la toile, nombreux sont ceux qui espèrent une suite au plus tôt. Bonne nouvelle pour eux, le tournage de la saison 3 est déjà terminé. Ainsi, les frères Locke seront bientôt de retour, pour la suite de leurs aventures à Keyhouse.

Les créateurs de la série, Carlton et Meredith ont décidé de donner quelques informations aux fans. Ainsi, ils ont laissé entendre que la famille sera beaucoup plus au centre de l’histoire pour la prochaine fois. De même, la menace sera encore plus grande, que ce que l’on a vu jusque là. On apprend également que Tyler Locke a fait des choix dans la saison 2, qui vont impacter dans la suite, au point de changer à jamais sa relation avec ses proches.

Il n’y a pas que les fans qui sont ravis qu’il y ait une suite pour Locke & Key. L’un des dirigeants de Netflix, Brian Wright avait déjà teasé qu’il y aurait une 3e saison, en parlant du monde incroyable qui a été créé. Le producteur exécutif Carlton Cuse a appuyé, soulignant qu’ils avaient encore des aventures incroyables en réserve pour les personnages principaux de la série.

Que sait-on de la 3e saison de Locke & Key ?

Il n’y a pas encore de date de sortie officielle pour Locke & Key 3. Cependant, on sait que la 1ère saison était en février 2020, et la 2e vient de sortir ce 22 octobre 2021. Puisque le tournage s’est terminé le 16 septembre 2021, on peut supposer que la date de diffusion sera en 2022, avec un peu de chance, au début de l’année.

Pour ce qui est du casting de cette 3e saison, il y aura toute la famille Locke, qui sera de la partie. Ainsi, il y aura les 3 enfants de la fratrie dont Kinsey jouée par Emilia Jones, Tyler qui est Connor Jessup, et enfin Bode, interprété par Jackson Robert Scott. La mère de famille Nina, incarnée par Darby Stanchfield et l’oncle Duncan, joué par Aaron Ashmore, seront aussi là.

La présence de Tyler n’était pas sûre pour les fans, puisqu’à la fin de la saison 2, il avait pris une décision radicale, en raison d’un grand chagrin. Cependant, sur une image postée sur Instagram, il était bel et bien sur le plateau de tournage de la saison 3, ce qui confirme qu’il fera partie du casting.