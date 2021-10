Guide astrologique des cœurs brisés : Allons à la découverte de la comédie romantique italienne qui débarque sur Netflix !

Actuellement, l’astrologie commence à prendre une place de plus en plus importante par rapport aux années antérieures. En effet, elle a été ridiculisée autrefois par des horoscopes qui ne révèlent pas toujours ce qu’il faut. Ainsi, la plateforme de streaming Netflix n’est pas restée indifférente, puisqu’elle a décidé de produire une nouvelle série qui traite du sujet. Dans cette dernière, elle y fait un rapprochement avec les relations amoureuses. On vous en dit plus dans la suite.

Guide astrologique des cœurs brisés : quand les étoiles tiennent le stylo d’une histoire d’amour !

Tu vas pas être déçu, parce que si ça sort un jour sur le Netflix FR ça s’appelle Le Guide Astrologique des Cœurs Brisés. — Not Bernard Menez (@itsBernardMenez) August 27, 2021

À en croire les adeptes de l’astrologie, notre destinée serait écrite dans le ciel. De façon plus précise, chaque homme a son destin écrit dans les étoiles. En consultant ces dernières, il pourrait donc être possible d’avoir les idées claires sur le chemin que nous devons emprunter. Face à certaines situations de la vie, plusieurs pourraient ainsi savoir quelles sont les ficelles à tirer.

Guide astrologique des cœurs brisés est une série italienne qui puise son inspiration d’un livre qui porte le même nom. Celui-ci a été écrit en 2018 par Silva Zucca et embarque les lecteurs dans la vie d’Alice.

Quand tout semble être contre soi

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 🦊 Paddy Croques-Pages 🦊 (@paddy_croquespages)

Il s’agit d’une jeune femme dont le passé a été tout un désastre en termes d’amour. Trentenaire, Alice est plongée dans le désespoir à cause de sa vie de célibat depuis sa dernière rupture amoureuse. La petite chaîne de télévision pour laquelle elle travaille lui permet d’être à un poste. Ici, les chances d’évolution de la jeune femme sont presque nulles malgré ses superbes qualités.

Aussi, Alice apprend que son ex-petit ami Carlo est tout proche de devenir père et de passer la bague à sa fiancée. Elle fera alors la rencontre de Tio, un passionné de l’astrologie et c’est ici que sa vie prendra un nouveau tournant.

Tio fera tout pour aider la jeune femme puisqu’elle est tombée sous le charme d’un nouveau collègue de service, Davide. La série se destine surtout aux amoureux d’astrologie et à ceux qui ont un coup de cœur pour les comédies romantiques. Guide astrologique des cœurs brisés sera bientôt disponible sur Netflix. Embarquant douceur et personnages attachants, les téléspectateurs pourront facilement se voir à travers ces derniers.

À propos du casting de la fiction et de sa date de sortie

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Au Bordel Culturel (@au_bordel_culturel)

Au casting du Guide astrologique des cœurs brisés, on retrouve l’actrice Claudia Gusmano. Celle-ci incarnera le rôle du personnage principal, c’est-à-dire Alice. Aux côtés d’Alice, on retrouvera Lorenzo Adorni qui jouera le rôle de Tio, l’ami d’Alice. Michele Rosiello portera la casquette phare de Davide Sardi, un charmant directeur de la chaîne télévisée où exerce Alice. La nouvelle série Guide astrologique des cœurs brisés débarquera sur la plateforme de streaming au cours de cette semaine.

Les premiers douze épisodes de la série américaine pourront déjà être accessibles à partir du mercredi 27 octobre prochain.