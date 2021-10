Hypnotique : La nouvelle fiction d’épouvante de Netflix arrive aujourd’hui… L’actrice Kate Siegel en est la vedette !

C’est le jour J pour voir Hypnotique, le nouveau thriller made in Netflix. En effet, il a été prévu que le long métrage soit mis en ligne ce mercredi 27 octobre 2021. Il faut bien préparer la fête d’Halloween, et la plateforme de streaming s’y emploie sérieusement depuis un certain temps. Autant dire qu’elle fait le bonheur des amateurs du genre en ce moment.

Un film hypnotique pour halloween

Le film #Hypnotique est dès maintenant disponible en streaming sur @NetflixFR. « À un tournant difficile de sa vie personnelle et professionnelle, Jenn fait appel à un mystérieux hypnothérapeute et se retrouve prise dans un jeu de manipulation mortel. »#Netflix pic.twitter.com/MFn1t4SWmS — ALXOIX (@alxoix) October 27, 2021

L’hypnose est en train de devenir une pratique courante de nos jours. Il y a ceux qui y croient, ceux qui n’y croient, mais en gros, cela permet d’avoir accès à l’inconscient d’une personne. Pour cela, l’hypnotiseur met le sujet dans un état où ce dernier n’est plus vraiment maître de ses faits, gestes et paroles. De ce fait, la personne hypnotisée est très vulnérable et exposée, à la merci de l’hypnotiseur. Il va sans dire que l’hypnotiseur doit alors être une personne de confiance.

Dans le milieu de la psychanalyse, cette méthode est de plus en plus utilisée par certains praticiens pour aider leur patient. Alors que peut-il arriver lorsque le praticien a des intentions douteuses ? Le nouveau film d’épouvante de Netflix, Hypnotique, nous en donne la réponse. Réalisée par Matt Angel et Suzanne Coote, la fiction tourne autour d’une jeune femme au chômage, Jenn. Parce qu’elle souffre de crises d’anxiété importantes, elle décide d’aller consulter chez un thérapeute, dans l’espoir de vivre de façon plus épanouie.

En consultation, Jenn trouve un spécialiste en hypnothérapie, le Dr. Meade. Cependant, quelques séances plus tard, la jeune femme commence par avoir des visions inquiétantes sordides. Elle souffre aussi de pertes de mémoire inexpliquées, au point où elle commence à douter de sa santé mentale.

La fiction tient en haleine pendant environ 1h30, et nous plonge dans l’univers de la manipulation psychologique. Un film qui fait réfléchir à propos de la légitimité et de la confiance aveugle souvent accordée au corps médical. Si dans la majorité des cas c’est une bonne chose, il existe quelquefois, des personnes mal intentionnées…

Un casting très intéressant pour le thriller

Hypnotique (Netflix) : qui est Kate Siegel, l’héroïne de ce nouveau film d’horreur ? https://t.co/0IjNJOhyYb pic.twitter.com/UbskodEURq — Ciné-Loisirs (@cineloisirs) October 27, 2021

Cette fiction d’épouvante est portée par la talentueuse actrice Kate Siegel. Cette dernière est déjà habituée aux fictions du genre. On se rappelle de son rôle dans des séries comme The Hauting Of Bly Manor ou encore The Hauting Of Hill House. Le thérapeute Dr Meade est incarné par l’acteur Jason O’Mara, que l’on a déjà vu dans Terra Nova, ou Recherche Bad Boys désespérément.

Dans le casting, on retrouve également d’autres acteurs non moins importants tels que Dulé Hill qui a joué dans la série Suits. Il y a aussi Lucie Guest vue dans Orphan Black, Darien Martin qui a joué dans The 100. Jaime M. Callica (Batwoman), fait aussi partie du casting. Pour voir le film, il n’y a plus à attendre, il est déjà sur la plateforme depuis 9h 01 !