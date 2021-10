Impardonnable : Netflix dévoile la bande-annonce du film de Nora Fingscheidt qui sortira bientôt !

La plateforme de streaming Netflix n’a pas fini d’épater ses abonnés. Aujourd’hui, elle souhaite embarquer ces derniers dans le film choc Impardonnable. La bande-annonce du long-métrage vient d’être publiée. Apprenez-en plus dans la suite.

Impardonnable sur les petits écrans dans pas longtemps

Mandieu ce casting 😍 Impardonnable | Sandra Bullock | Bande-annonce officielle VF | Netflix F… https://t.co/mgeo4shwTG via @YouTube — Volubilis (@VoluBlog) October 27, 2021

Le 10 décembre prochain, on verra Sandra Bullock à la tête du nouveau film Netflix Impardonnable. Dans cette œuvre de Nora Fingscheidt, on retrouve Sandra l’actrice oscarisée camper Ruth Slater.

Celle-ci est une mère de famille mise en prison pour meurtre. Après sa peine purgée, elle devra affronter son passé, et à voir la bande-annonce, ce sera loin d’être du gâteau. Impardonnable en effet est une adaptation d’une minisérie britannique intitulée Unforgiven sortie en 2009.

Impardonnable est un vrai film choc, d’autant plus qu’il aborde les enjeux de la réinsertion dans la société d’anciens détenus. D’autres thèmes poignants sont également touchés par le long-métrage. On peut donc y relever les crises raciales, tout comme les discriminations notées au sein du système judiciaire américain. Côté distribution, Impardonnable rassemble assez d’acteurs bien connus du public. Les téléspectateurs peuvent déjà compter sur Vincent D’Onofrio, tout comme sur Jon Bernthal et Viola Davis.

Lorsqu’il faut faire face au jugement des autres

Netflix dévoile la bande annonce d’Impardonnable portée par une “Sandra Bullock” exténuée https://t.co/san7n0NIjP pic.twitter.com/yOl1IvZo7Y — Netflix News (@netflix_news_fr) October 27, 2021

Ce sera aussi l’occasion pour Sandra Bullock de collaborer une deuxième fois avec le géant américain du streaming. Le premier partenariat entre la jeune femme et l’entreprise au grand ‘’N’’ avait permis la mise en avant de Bird Box. Après son succès international, Bird Box a vu le développement de son second opus être initié.

Ruth Slater vient de purger sa peine pour le meurtre d’un policier. Cependant, ce ne sera plus la violence carcérale qui va torturer le cœur du personnage principal. En effet, Ruth devra se tenir devant le jugement des autres. Tout d’abord, la mère de famille tentera de retrouver les traces de sa petite sœur. Cette dernière a dû se faire adopter à cause de l’incarcération de sa grande sœur. Certes, les circonstances de son crime ne sont pas claires. Néanmoins, Ruth est loin de passer pour une victime dans l’histoire.

Ce qu’on peut déjà dire de la bande-annonce

Impardonnable (sur Netflix) : Sandra Bullock sort de prison dans la bande-annonce – https://t.co/08q3eN0kqA pic.twitter.com/lyTs5riGcz — Premierefr (@PremiereFR) October 27, 2021

En explorant les premières images du drame, on aperçoit Sandra Bullock livrer une forte prestation par la détresse que son visage dégage. La colère qui l’habite peut aisément être décelée rien qu’en la regardant. Personne n’est prêt à mettre de côté le geste qu’elle a eu ou à oublier l’étiquette de meurtrière. Une belle illustration pour réellement montrer ce que vivent les anciens prisonniers à la quête du statut de citoyen normal qu’ils ont perdu.

Sandra a donc saisi l’opportunité de nous montrer ses nombreux talents qui affinent ses rôles. L’actrice est capable de jouer un personnage comique comme dans Ocean’s 8 ou Miss Détective. Elle peut également s’accaparer des rôles dramatiques à l’instar de ses interprétations dans Gravity, ou dans The Blind Side. Impardonnable est entièrement porté par la performance remarquable qu’elle affiche.

À la tête du projet, Nora Fingscheidt, la réalisatrice allemande a déjà été primée à de nombreuses reprises dans son pays. On se rappelle son premier film Benni qui nous embarque dans la vie d’une petite fille de 9 ans. Cette dernière était trainée dans des familles d’accueil dû à son caractère agressif.