Cowboy Bebop : Netflix laisse savourer une dernière bande-annonce incroyable sur la probable future série de l’année !

Les intentions de la plateforme de streaming Netflix sont claires. Cette dernière mise vraiment gros sur Cowboy Bebop. Il s’agit d’une adaptation en live-action de l’anime bien connu de 1998. Le projet est très attendu, et les abonnés de la plateforme s’impatientent. Pour l’heure, la campagne de promo continuelle vient de s’achever sous les projecteurs de la bande-annonce finale, un trailer exceptionnel. Apprenez-en plus dans la suite.

Le nouveau format d’un chasseur de primes

Des flingues, dans l’espace, sur fond de jazz… Cowboy Bebop, le 19 novembre. pic.twitter.com/u4Lai3re3o — Netflix France 🎃 (@NetflixFR) October 27, 2021

Dans Cowboy Bebop, on retrouvera John Cho, ainsi que Mustafa Shakir et Daniella Pineda. Ces derniers vont s’illustrer dans les rôles respectifs de Spike Spiegel, Jet Black ainsi que Faye Valentine.

La série relate en effet l’histoire d’une communauté authentique de chasseurs de primes. Le groupe est engagé dans la recherche et la capture des plus dangereux et sauvages criminels de la galaxie. Cette vision est un moyen leur permettant de fuir leur passé.

Au rang des scénaristes, on retrouve André Nemec et Christopher Yost. Le premier est connu pour Mission impossible : Protocole Fantôme. Le second a laissé son empreinte pour Thor : Ragnarok ainsi que Thor : Le Monde des ténèbres. Les deux hommes ont eu le privilège de diriger l’adaptation de l’influente série originale. Toutefois, un doute plane encore dans le cœur des téléspectateurs.

L’adaptation Cowboy Bebop va-t-elle être très proche de l’œuvre originale ? Devrait-on s’attendre à une vision différente et alléchante des aventures des légendaires chasseurs de primes ? Voilà bien des questions auxquelles on ne saurait encore répondre.

Le casting de la série est complété par plusieurs noms. Parmi ces derniers, on retrouve Elena Satine, Alex Hassell, tout comme Tamara Tunie, Mason Alexander Park et bien d’autres. Alex Garcia Lopez de la série The Witcher ainsi que Michael Katleman de The Last Ship s’illustrent sur cinq des dix épisodes.

Une adaptation réussie

En ce moment j’ai une vibe cowboy bebop c’est incroyable, regardez comment ils sont beaux pic.twitter.com/t9Bg5Azv12 — Lord Takashi (@Lisez_Berserk) October 27, 2021

L’adaptation regorge d’easter eggs adressés aux fans. Certes, l’intrigue ne va pas forcément suivre les traces de l’anime à la lettre. Cependant, on pourra y retrouver les grandes lignes de l’histoire. Cela débute déjà par le passé tumultueux de Spike, qui d’ailleurs est un fil rouge délicat de la série mère. Cette dernière a été réalisée par Shini’chiro Watanabe et le studio Sunrise s’était à l’époque chargé de l’animation.

Les fans de l’anime original craignaient auparavant une adaptation ratée par des interprètes en chair et en os. C’est généralement le cas, puisqu’à plusieurs reprises, les histoires japonaises ont perdu leur essence après avoir été adaptées. Heureusement, les craintes des fans se sont dissipées depuis le premier aperçu de Cowboy Bebop. La plateforme de streaming a montré que sa production est assez fidèle à l’œuvre originale. On peut le voir à travers les costumes, l’esthétique mis en avant ainsi que le charisme des personnages.

Cette première saison de Cowboy Bebop sera disponible le vendredi 19 novembre prochain. En attendant, la plateforme de streaming a mis en ligne depuis le 21 octobre dernier, l’intégralité de l’anime Cowboy Bebop. Il sera alors possible aux abonnés de se réimprégner dans la série originale à travers les 26 épisodes qu’elle embarque.