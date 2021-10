Le Mobile : encore une nouvelle série documentaire macabre mise en ligne par Netflix pour le plaisir de ses abonnés !

Vers la fin du mois de septembre, la plateforme de streaming Netflix avait mis en ligne Billy Milligan : Ces Monstres En Lui. Les abonnés du géant américain du streaming qui savourent ces genres de séries documentaires en demandent encore. Il faut dire que la plateforme est bien soucieuse du plaisir de son public. C’est en tout cas ce qu’on peut conclure avec l’arrivée de Le Mobile, une nouvelle fiction originale Netflix. Apprenez-en plus dans la suite.

À la découverte du drame familial Le Mobile

Le Mobile n’est rien d’autre qu’une fiction originale Netflix tirée d’une histoire réelle. La série qui nous vient tout droit d’Israël est toute aussi effrayante que provocante. Elle embarque les téléspectateurs dans une famille atteinte par un drame, une nuit en 1986 à Jérusalem plus précisément.

Cette mini-série se focalise sur la terrible enquête d’un crime ayant eu lieu à Ein Kerem, un quartier de Jérusalem. Ici, les membres d’une famille ont tous été assassinés sauvagement dans leur propre maison. Le seul survivant, c’est le fils de la famille, âgé de seulement 14 ans à l’époque. Ce dernier a ensuite été accusé, et a reconnu lui-même avoir massacré sa famille au moyen d’un fusil. Toutefois, certaines questions restent encore jusqu’à ce jour sans réponse.

Le tueur possédé ?

Le jeune homme auteur du crime a à maintes reprises déclaré n’avoir pas souhaité décimer sa famille. Il prétextait qu’une probable créature verte avait pris possession de son esprit et lui avait ordonné de commettre l’irréparable. Plusieurs enquêteurs et psychiatres sont venus de part et d’autre du monde entier pour essayer d’expliquer les agissements du jeune garçon. Malheureusement, son acte et ses propos sont restés jusqu’à présent inexplicables.

Le Mobile permet aux téléspectateurs de participer à des entretiens avec plusieurs juges, journalistes et aussi des policiers, avocats voire médecins. Ils ont tous d’une façon ou d’une autre participé à cette enquête criminelle. Cette dernière a finalement abouti à une peine de six ans d’emprisonnement pour le jeune adolescent.

Depuis cette terrible histoire, le jeune homme psychotique a visiblement refait sa vie et fondé sa propre famille aujourd’hui. Cependant, il est loin de mener une vie tranquille. En effet, le nom du jeune garçon de l’époque a circulé sur les réseaux sociaux, ce qui lui a fait perdre son emploi.

À quand la sortie de cette série documentaire ?

À la réalisation de la nouvelle mini-série Netflix, on retrouve Tali Shemesh ainsi que Asaf Sudry. Le Mobile est scindé en quatre parties et sera mise en ligne dès ce jeudi 28 octobre. Ce sera l’occasion de connaître la véritable motivation de ce jeune homme.

Plusieurs peuvent se demander s’il ne serait tout simplement pas atteint d’une maladie psychologique. De nombreuses interrogations demeurent encore en suspens concernant cette histoire. Ce qui est certain, c’est que les téléspectateurs ne resteront pas indifférents devant Le Mobile.