Vikings : Valhalla : La série spin-off sera-t-elle marquée par un retour de Ragnar Lothbrok ?

Difficile de ne pas se rappeler la mort du personnage central de la série Vikings Ragnar Lothbrok interprété par Travis Fimmel. Aujourd’hui, il se pourrait que l’homme joue un rôle clé dans la série spin-off Vikings : Valhalla. On vous en dit plus dans la suite.

Ragnar, un composant principal de Vikings : Valhalla

Vikings : Valhalla est une suite de Vikings, une série qui a accroché des millions de téléspectateurs surtout par son personnage principal Ragnar Lothbrok. Si la série originale s’est terminée, Netflix n’a pas voulu laisser ses abonnés d’un coup. Voilà donc d’où est partie la plateforme pour proposer aux fidèles abonnés, Vikings : Valhalla. Certes, Ragnar est mort dans la série principale. Toutefois, il pourrait bien être un facteur clé sur lequel Vikings : Valhalla misera.

En effet, Ragnar Lothbrok avait connu une fin terrible dans la saison 4 de Vikings. Il a d’abord été torturé par le roi Aelle. Ensuite, Ragnar a été marqué d’une croix sur la tête puis enfermé dans une fosse remplie de serpents.

Le personnage principal de Vikings est revenu à maintes reprises par la suite sous forme de visions et flashbacks. Ainsi, les producteurs se sont assurés de ne jamais le faire passer aux oubliettes. À voir plus loin, il se pourrait qu’on vive un concept similaire dans Vikings : Valhalla. Certes, le spin-off nous embarque dans une époque qui succède à celle de Ragnar. Néanmoins, l’héritage de ce dernier peut toutefois être exploré. Au regard du rang clé qu’il occupe depuis les premières années de l’ère vikings, ce ne serait donc pas une surprise. En plus, rappelons que Ragnar était le patriarche de la plupart des plus grands Vikings.

La présence de l’héritage de Ragnar dans la saison à venir

Les personnages de Vikings : Valhalla vont perpétuer l’héritage de tous les guerriers nordiques ayant précédé leur époque. Ils mèneront des batailles dans le but de défendre l’honneur qui leur est dû et surtout pour protéger leur histoire. D’une façon ou d’une autre, vikings : Valhalla doit donner du mérite aux actions de Ragnar et montrer le réel impact de ce dernier.

On ne devrait donc pas s’attendre forcément à un caméo de la part de Travis Fimmel. Il pourrait juste s’agir d’une discussion entre des personnages sur certains actes marquants, posés par Ragnar. Des révélations sur l’impact que ses raids et ses projets sur les mœurs vikings seront donc mises en avant. Dans ce sens, la série principale pourra réellement montrer sa relation avec Vikings : Valhalla.

Si Netflix a souhaité lancer Vikings : Valhalla, c’est pour la simple raison d’offrir plus de détails à propos de la série originale. C’est en tout cas ce qu’a laissé entendre le scénariste et producteur Michael Hirst. « Après 89 épisodes, je crois que la saga de Ragnar Lothbrok et de ses fils a été racontée. Nous laissons donc à nos fans bien-aimés la fin appropriée et définitive qu’ils méritent tant », avait-il déclaré. Le fondateur de la série Vikings avait également ajouté que Vikings : Valhalla sera une production encore plus importante que celle qu’on a vue dans Vikings.