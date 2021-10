Army of Thieves : Qui sont les nouveaux personnages du préquel du film Army of the Dead qui débarque aujourd’hui sur Netflix ?

De nouveaux personnages viennent prêter main forte à l’équipe de voleurs dans le préquel, et on en sait plus sur eux…

29 octobre 2021, c’est aujourd’hui, et Army of Thieves est disponible sur la plateforme de streaming dès maintenant. Préquel d’Army of the Dead réalisé par Zack, on y découvre 4 nouvelles personnes.

Plusieurs projets à partir du film Army of Dead, dont un préquel…

J’ai vu le film Army of Thieves sur Netflix et il est trop bien !!!! Ça c’est le genre de film qu’on aime voir en fin de semaine, bien posé devant l’écran sans se prendre la tête. Ne le ratez pas, prenez un plaid et foncez le regarder, vous n’allez pas le regretter pic.twitter.com/O4p1Oh1tJe — BabySun🌻 (@KeoNancyLy) October 29, 2021

C’est cette année que le film Army of The Dead a fait son entrée sur Netflix. Il s’agit d’un film de zombie réalisé par Zack Snyder, et qui a convaincu les utilisateurs de la plateforme au N rouge. Le film a eu tellement d’effets, que beaucoup de projets vont voir le jour sur cette base. Parmi eux, une série d’animation spin-off, qui sera intitulée Army of the Dead: Lost Vegas.

Cependant, avant d’en arriver là, il y a un prequel qui débarque ce 29 octobre 2021 sur Netflix, et il s’intitule Army of Thieves. Celui-ci arrive à peine quelques temps que Army of the Dead est intégré à la plateforme. Notons que pour le préquel, le réalisateur n’est pas le même. C’est d’ailleurs l’un des acteurs du film original qui endosse ce rôle pour cette fois-ci. Nous parlons de Matthias Schweighöfer, qui a joué le rôle de Ludwig Dieter dans Army of The Dead.

Dans le préquel, il aura un double rôle, puisqu’en plus d’être réalisateur, il sera en plus l’acteur principal du film. L’histoire se déroule avant les événements de Las Vegas. La pandémie de zombies vient à peine de commencer, lorsqu’une certaine Gwendoline contacte Dieter. Elle lui propose de faire une série de braquages à travers l’Europe. Pour cela, il faut de la main d’œuvre, et 4 nouveaux personnages font ainsi leur apparition.

Les nouveaux personnages du film

Gwendoline, est la cheffe de l’équipe, et c’est donc elle qui contacte Dieter pour solliciter ses services. De la même manière, c’est elle qui recrute tout le monde, le but étant de concevoir un plan leur permettant de braquer des coffres-forts. Il y en a 4 et les 3 premiers ont été imaginés par Hans Wagner. Le dernier est le Götterdämmerung, et il se trouve à Las Vegas. C’est celui dont doit se charger Dieter dans Army of the Dead. C’est Nathalie Emmanuel qu’on a vu dans la série Misfits, Fast and Furious, ou encore Game of Thrones, qui interprète Gwendoline.

Ce soir ça va se regarder #ArmyOfThieves sur Netflix 💪 pic.twitter.com/L4xNLcshL2 — 🕸JulienDC🕸🇨🇵 #RestoreTheSnyderVerse (@JDC7979) October 29, 2021

Il y a aussi Rolph, le chauffeur qui doit s’occuper de leur fuite des lieux de braquages. Ce rôle est joué par Guz Khan, et il a déjà joué dans Charlie, monte le son ou encore dans la série Quatre mariages et un enterrement. La hackeuse du groupe est Korina, interprétée par l’Allemande Ruby O. Fee. Tout ce qui est technique et informatique lui revient. Elle a joué dans Polar sur Netflix.

Le dernier membre est Brad Cage, et les armes, ça le connaît. En cas de conflit avec les autorités, c’est lui qui gère. C’est Stuart Martin qui endosse ce rôle, et il paraît surtout dans des séries britanniques. Games of Thrones, Les Médicis, etc. Il a aussi un joli palmarès.