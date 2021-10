Tiger King 2 : La suite du phénomène Netflix est enclenchée avec une première bande-annonce déjà diffusée !

La première saison de Tiger King a surpris les téléspectateurs avec l’histoire épatante de Joe Exotic. La série documentaire peut même être trouvée phénoménale au regard de l’écho qu’elle a eu. En novembre prochain, les téléspectateurs auront l’occasion de savourer une prochaine saison. En attendant, la bande-annonce de Tiger King 2 est déjà disponible. On vous en dit plus dans la suite.

De nombreuses surprises à venir avec Tiger King

La plateforme de streaming Netflix connaît une énorme réussite avec les documentaires sur les faits divers. Jusque-là, les téléspectateurs ne peuvent qu’être satisfaits. D’ailleurs, il est même presque impossible d’évaluer le nombre de projets répondant à ce genre qu’on retrouve sur la plateforme.

Toutefois, on en trouve qui savent se détacher particulièrement du lot et qui connaissent un véritable succès auprès du public. Parmi ces derniers, on peut déjà évoquer Tiger King ou connu sous Au Royaume des fauves, en version française.

En effet, l’histoire de Joe Exotic est tellement fabuleuse qu’elle ne peut laisser aucun téléspectateur indifférent. L’homme qui arbore une personnalité assez exceptionnelle a possédé un zoo pour fauves.

Par la suite, il se verra embarqué dans une affaire louche. Après avoir essayé de faire tuer Carole Baskin, l’homme sera mis en prison. Les premiers épisodes de la série documentaire ont été mis en ligne en mars 2020. Ces derniers n’ont pas manqué de faire sensation auprès des téléspectateurs.

Fort de ce succès, Netflix n’a pas hésité à commander une suite de Tiger King. Il y a peu, le projet a connu une officialisation sans pour autant avoir une date de sortie. Tout ce que les téléspectateurs savaient, c’était que la saison 2 allait débarquer en cette fin d’année.

Une bande-annonce et une date de sortie officielle de Tiger King 2

C’est maintenant chose faite. Netflix vient de divulguer la première bande-annonce de Tiger King 2. Aussi, la plateforme de streaming a également communiqué la date que les téléspectateurs peuvent déjà cocher dans leur agenda.

Ainsi donc, le 17 novembre prochain, les abonnés du géant américain au logo rouge pourront embarquer dans l’univers de Tiger King. On devrait avoir droit à un prolongement de la saison 1.

Certes, Joe Exotic se trouve toujours en prison. Néanmoins, cela n’empêchera pas les prochains épisodes de relater son histoire. Son influence sera sans doute évoquée et certains personnages qu’on a pu découvrir dans les précédents épisodes seront suivis. Voilà bien une marche intéressante qui devrait normalement être assez pertinente.

L’objectif sera donc de tenir les téléspectateurs en haleine toute la saison. Il sera question de vivacité débordante ainsi que de folie à l’américaine. Tiger King 2 promet d’être incroyable.

Les réalisateurs Eric Goode et Rebecca Chaiklin vont à nouveau rencontrer des protagonistes de la saison 1. On pourra en savoir plus sur comment le programme a fait basculer leur vie. La hache de guerre n’a visiblement pas été enterrée entre Joe et Carole. Rendez-vous le 17 novembre.