The Witcher : Une nouvelle bande-annonce du second volet de la série est déjà disponible !

La série The Witcher s’apprête à revenir. Les téléspectateurs peuvent déjà s’attendre à du beau spectacle comme le montre la nouvelle bande-annonce.

Le public n’a pas fini d’avoir des nouvelles de la saison 2 de The Witcher. Cette fois, une autre bande-annonce montre encore qu’on aura droit à du spectacle. En attendant décembre, la plateforme de streaming Netflix garde ses abonnés en haleine. Apprenez-en davantage dans la suite.

The Witcher de retour en décembre

Netflix a bien fait de mettre une grosse pièce sur la série The Witcher. Cette dernière était devenue autrefois la plus suivie avant de se voir doubler par La Chronique des Bridgerton et Squid Game.

À voir sur papier, l’adaptation des célèbres écrits et jeux vidéo était prometteuse vu la richesse du matériau de base. Néanmoins, le doute d’assister à une production effroyable siégeait quand même.

Au regard des résultats, il n’y a aucun doute que la plateforme de streaming Netflix ait pris le projet très au sérieux. D’abord, elle a mobilisé d’énormes moyens, ensuite elle a su attribuer le rôle principal à Henry Cavill qui a assuré. C’est sur ce dernier que le géant américain du streaming a pu compter pour camper Geralt de Riv. Il s’agit du réputé Sorceleur qui arpente les contrées du territoire.

Les téléspectateurs ont pu assister à l’arrivée de Ciri et Yennefer, deux personnages féminins devenus redoutables dans l’univers. La saison 1 a été très acclamée par la critique. Par la suite, l’attente s’est agrandie autour de la sortie d’un second volet le 17 décembre prochain sur Netflix.

Une nouvelle bande-annonce diffusée qui plane sur du Kanye West

À voir les précédentes bandes-annonces divulguées, on se rend compte que Netflix sort la grande artillerie. La plateforme n’a pas du tout l’intention de faire baisser l’adrénaline dans le rang de ses abonnés. D’ailleurs, elle a dévoilé un long trailer faisant plus de 2min30 pour garder sa pression promotionnelle.

C’était donc l’occasion pour découvrir de nouvelles images sous le célèbre titre Monster de Kanye West. On y voit un spectacle bien conduit, embarquant monstres, scènes d’action, et une intrigue qui s’agrandit. Durant la première saison, plusieurs plaintes ont été émises concernant la narration.

Des téléspectateurs éprouvaient même le regret d’être pris dans une débandade d’arcs scénaristiques. Toutefois, avec ce second volet, l’histoire sera menée d’une façon beaucoup plus classique tout en veillant aux composantes.

Il semble donc que Netflix n’hésite pas sur le budget. L’objectif de la plateforme, c’est de mettre en avant un show assez convaincant qui tient la route avec les textes de Andrzej Sapkowski. Ciri va certainement se hisser au rang de figure centrale pour voir plusieurs choses tourner autour d’elle. L’évolution de ce personnage sera à suivre rigoureusement, car elle prendra plus d’ampleur dans la saison 3 déjà annoncée par Netflix.

À propos du synopsis de The Witcher 2

Selon le synopsis de la seconde saison 2, Geralt de Riv a la certitude que Yennefer n’a pas pu survivre à l’affrontement de Sodden. Il emmène alors la princesse Cirilla dans un environnement plus sûr pour cette dernière, la maison où il a grandi à Kaer Morhen. Les rois, elfes, humains et démons s’affrontent pour étendre leur suprématie vers les murs extérieurs. Pendant ce temps, Geralt doit mettre la jeune fille à l’abri d’un danger plus coriace. Il s’agit en effet du mystérieux pouvoir qu’elle transporte en elle.