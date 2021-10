The Good Place : Kirby Howell-Baptiste rejoint le casting d’un nouveau film de Stephen King !

Kirby Howell-Baptiste est très connue du public surtout après avoir interprété Simone Garnett dans The Good Place. On la reverra prochainement dans un nouveau film. En effet, la jeune femme a rejoint un long-métrage de Stephen King. Celui-ci s’intitule Le téléphone de M. Harrigan et sera produit par Netflix. On vous en dit plus dans la suite.

Une nouvelle aventure pour Kirby Howell-Baptiste

L’acteur américain Joe Tippett rejoint le casting du film de @NetflixFR adapté de la nouvelle « Le Téléphone de M. Harrigan ». 📺 Il jouera le rôle du père du jeune Craig 👉 https://t.co/NwS8gkqZCG pic.twitter.com/d2VEoud8dp — Stephen King France | Emilie (@StephenKingFr) October 26, 2021

À la suite de plusieurs apparitions à l’écran, Kirby s’est révélée au sein du grand public. La jeune femme a enchainé plusieurs rôles réguliers dans des séries qui ont cartonné. On peut déjà souligner son interprétation de Simone Garnett dans la série comique The Good Place de 2018 à 2020. On la retrouve en 2018 dans une série dramatique intitulée Killing Eve. Elle incarnera Sasha Smith et Taylor Harding dans des comédies noires. Il s’agit respectivement de Barry de 2018-2019 et Why Women Kill en 2019.

C’est un célèbre média américain qui l’a annoncé. L’actrice britannique qu’on a vue récemment dans Cruella en compagnie de Emma Stone et Emma Thompson se montrera sous une autre casquette. Kirby Howell-Baptiste va donc s’illustrer aux côtés de Joe Tippett, Donald Sutherland ainsi que Jaeden Martell.

Kirby Howell-Baptiste has joined the cast of ‘Mr. Harrigan’s Phone,’ the latest Stephen King adaptation from Netflix led by Jaeden Martell and Donald Sutherland. https://t.co/JVn0G8ExIn — Collider (@Collider) October 27, 2021

Ce nouveau film de Stephen King dans lequel on verra l’actrice nous embarque dans l’histoire de Craig. Il s’agit d’un jeune homme devenu ami à un vieux milliardaire, M. Harrigan. Cependant, après le décès de ce dernier, Craig fera une découverte plus ou moins surprenante. En effet, il se pourrait que son ami ne soit pas vraiment mort. Craig parvient même à communiquer avec M. Harrigan depuis sa tombe via son smartphone avec qui il a été enterré.

Stephen King, une nouvelle collaboration de plus avec Netflix

Une nouvelle histoire avec Holly Gibney en pleine pandémie 😷 Casting pour #Salem 🧛‍♀️ et « Le Téléphone de M. Harrigan » 📱 … …toute l’actu de #StephenKing dans le #podcast #LaGazetteDuMaine 🎧 Ecouter, s’abonner👉https://t.co/Vdbg1cvdzF@Podcut_label pic.twitter.com/7rXakSDj6f — Stephen King France | Emilie (@StephenKingFr) October 4, 2021

Dans ce nouveau long-métrage, Kirby Howell-Baptiste incarnera le rôle de Mme Hart. Cette dernière sera l’enseignante attentionnée de Craig. Tippett se retrouve dans la peau du père du jeune homme. Pour l’heure, le nouveau film est toujours en cours de production et il faudra attendre 2022 pour le voir débarquer sur Netflix.

Le téléphone de M. Harrigan sera la quatrième adaptation d’une œuvre de Stephen King mise en avant par Netflix. On a d’abord eu droit à 1922, une adaptation de la nouvelle de King’s sortie en 2010.

Ensuite, Le jeu de Gérald qui s’est basé sur le roman de 1992 portant le même nom a intéressé la plateforme. Dans les hautes herbes marquera la troisième adaptation réalisée par la plateforme, provenant de la nouvelle écrite par King et Joe Colline son fils.

Le téléphone de M. Harrigan fait partie des nombreux longs-métrages de King actuellement en préparation. Aussi, ce nouveau film n’est pas la seule histoire de Si ça saigne qui bénéficie d’une adaptation. La collection de quatre nouvelles comporte encore deux autres histoires, Rat et La vie de Chuck. Ces dernières ont été ciblées respectivement par Adam Sandler et Darren Aronofsky’s de Protozoa Pictures.