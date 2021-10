Le temps de t’oublier : Allons à la découverte de la nouvelle série espagnole proposée par Netflix !

Cette fin de semaine va permettre aux fans de l’amour d’être véritablement comblés. En effet, la plateforme de streaming Netflix a porté son regard vers une nouvelle série espagnole. Il s’agit de Le temps de t’oublier. Apprenez-en plus dans la suite.

Le temps de t’oublier, la série qui touchera tous ceux qui ont le cœur brisé

Le Temps de t’oublier Saison 1 : La vie après une séparation, un voyage qui débute dès à présent sur Netflix https://t.co/YVjgYO88UW pic.twitter.com/TJWE1ikAQy — Critictoo (@Critictoo) October 29, 2021

Apprêtez-vous à sortir vos mouchoirs. Netflix vient de mettre en ligne la série qui vous embarquera dans une rupture amoureuse. En plus de passer par un processus loin d’être simple, les séparations seront très amères au point de ne pas laisser les téléspectateurs indifférents.

Le temps de t’oublier est une série dramatique qu’on doit à Nadia de Santiago. La série nous fait suivre le quotidien de Lina. Cette dernière est une jeune femme qui a tout donné pour mettre aux oubliettes l’amour passé qu’elle a vécu. Lina aimerait reprendre le contrôle de sa vie.

Avec Le temps de t’oublier, les téléspectateurs peuvent s’imprégner de la douleur qui réside dans le fait de surmonter une séparation amoureuse. Cette douleur éprouvée quand on aime encore une personne avec qui on a partagé des années de vie commune et que tout s’arrête. Voilà bien une situation que plusieurs personnes ont connue dans ce monde.

Vous souhaitez savoir combien de temps il faudra pour Lina pour parvenir à oublier son ex Nico ? Sera-t-elle capable un jour de définitivement tourner la page ? Il va donc se tourner vers la première saison de Le temps de t’oublier pour obtenir ces réponses.

Que savoir du casting de la série ?

Dans le rôle de Lina, les téléspectateurs retrouveront Nadia de Santiago. En ce qui concerne Nico, le premier amour de Lina, il sera incarné par Alvaro Cervantes. Aux côtés de ces derniers, nous allons devoir compter sur d’autres acteurs. C’est ainsi que Cala Zavaleta et Carla Linares démontreront leur talent d’acteur. Il faudra également souligner la présence de Nico Romero, Prince Ezeanyim ainsi que Moussa Echarif.

Le projet a particulièrement ému celle qui interprète Lina qui n’avait pas manqué d’exprimer sa reconnaissance. À en croire les propos de la jeune femme, elle se sent très chanceuse de voir Le temps de t’oublier devenir une réalité. En plus, le fait d’avoir pu se retrouver derrière et devant l’écran est quelque chose qui l’a énormément enrichi.

Très ravie apparemment de relater l’histoire d’une perte et d’une rupture sentimentale, on pourrait la voir dans une saison 2. On attend que Netflix confirme cette idée de renouvellement. En attendant, l’actrice peut être fière sur le plan professionnel comme personnel d’avoir mis en avant cette œuvre.

Vous vous demandez certainement quand Le temps de t’oublier fera son entrée sur la plateforme de streaming Netflix. Eh bien, sachez que la série espagnole est déjà disponible depuis le vendredi 29 octobre dernier. Les abonnés peuvent donc déjà savourer les dix épisodes que cette première saison embarque.