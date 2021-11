Dynastie saison 4 disponible sur Netflix : Qu’en pensent les abonnés de la plateforme qui l’ont déjà suivi ? Aucun spoiler !

L’attente a été longue, très longue pour enfin voir la quatrième saison de la série Dynastie sur la célèbre plateforme de streaming Netflix. Les retrouvailles ont été exceptionnelles entre les téléspectateurs et Fallon. Cette dernière comme d’habitude demeure au centre des conflits et des drames. On vous en apprend plus par rapport à cette sortie.

Dynastie 4, de nouveaux épisodes tout aussi immergeant

La saison 4 de Dynastie j’ai grave du mal — tunisiangirl (@ElJouiny) November 1, 2021

Les nouveaux épisodes de la série Dynastie ont énormément répondu aux attentes des abonnés de Netflix. D’ailleurs, ces derniers ont trouvé qu’ils se sont terminés un peu trop tôt. Ce quatrième volet embarquait également de nombreux rebondissements et des suspens à n’en point finir. Les téléspectateurs ont quasiment vécu une saison entière sous toutes sortes d’émotions.

La fin de la saison 4 de Dynastie c’est vraiment pour me tuer 😭 — 𝓚𝓻𝓮̀𝓸𝓵𝔂𝓷🥀 (@kreo_prvt) November 1, 2021

La nouvelle saison a permis de conquérir le cœur des adorateurs de la série et ces derniers s’apprêtent déjà à savourer une cinquième saison. Les péripéties de la famille Carrington valent vraiment le coup de l’impatience.

À en croire les premières critiques, même si les fans ont adoré Dynastie 4, il faut souligner que le final a beaucoup choqué. La suite de la série est vivement attendue. Sur Twitter, les internautes n’ont pas arrêté de manifester leur joie. « ‘’la fin de la saison 4 de Dynastie, c’est une blague’’ ; ‘’je viens de finir la saison 4 de Dynastie ??? Quel sens de la vie maintenant ???’’ ; ‘’Noon Dynastie c’est une dinguerie’’ », pouvait-on lire fréquemment dans les tweets.

Je viens de finir la saison 4 de dynastie, il est 22h55, je ne sais pas quoi faire #Netflix — Nibenon (@NibenonSir) October 31, 2021

Après que la saison 4 de Dynastie ait débarqué sur Netflix, les abonnés de la plateforme peuvent déjà s’attendre à un cinquième volet. Les amateurs de la série qui combinent trahisons, complots, et histoires de relations familiales délicates peuvent prendre siège. La saison 4 de Dynastie est sortie il y a un bon moment et les téléspectateurs américains ont déjà pu la savourer. Netflix comme d’accoutumée, a dû attendre la diffusion complète de la série à la télévision avant de l’amener sur sa plateforme.

À propos de la saison 5

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Dynastie (@dynastie_netflix)

Le casting de Dynastie 5 va embarquer de nombreux noms bien connus du public. On retrouvera donc Maddison Brown qui interprète Kirby. Sammy Jo sera interprété par Rafael De La Fuente. Jeff et Dominique seront respectivement incarnés par Sam Adegoke et Michael Michele. Il faudra également compter sur Eliza Bennet pour s’illustrer en tant qu’Amanda et Robert Christopher Riley dans la peau de Michael. Enfin, Elaine Hendrix, et Grant Show ne peuvent être omis. Ces derniers sont aperçus de façon respective dans le rôle de Alexis, et Blake.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Dynastie (@dynastie_netflix)

Par rapport à Elizabeth Gillies, il y a encore quelques incertitudes. Néanmoins, on peut être convaincu de l’absence d’Alan Dale qui interprétait Anders. Par rapport à la date de sortie de la saison 5, il va falloir prendre un peu patience. En effet, puisque Dynastie n’est pas une série originale Netflix, les abonnés de la plateforme doivent attendre qu’elle soit diffusée sur The CW d’abord. L’attente doit donc durer jusqu’au printemps 2022 tout au moins si le calendrier tourne à l’image de celui de la saison 4. Les abonnés Netflix pourront ainsi la savourer en automne 2022.